Cuartos Di María: «Hay muchas posibilidades de que Messi juegue en el PSG» «Es una falta de respeto con el Barça; están calentando la eliminatoria de Champions», le respondió Koeman nada más alcanzar las semifinales de Copa Di María celebra un gol con el PSG. / reuters P. RÍOS Jueves, 4 febrero 2021, 13:05

Angel Di María, jugador del PSG, próximo rival del Barcelona en octavos de final de la Liga de Campeones, aseguró este miércoles que existen muchas posibilidades de que Leo Messi acabe jugando en el PSG la próxima temporada. El Fideo y el astro rosarino, de la misma generación, son grandes amigos desde que coincidieran en la selección argentina.

A la conclusión del partido de la Ligue 1 entre el PSG contra Lorient, Di María se mostró muy explícito: «Espero renovar con el PSG. Estoy feliz aquí ¿Jugar con Messi? Sí, ojalá, creo que hay muchas posibilidades, yo tengo que estar tranquilo, pensar en lo mío y seguir en París porque soy muy feliz aquí», subrayó el jugador del PSG tras ser preguntado sobre su ampliación de contrato, que acaba en junio y todavía no ha recibido oferta de renovación. Estas manifestaciones siguen la misma línea que las de Neymar, quien aseguró esta semana que espera jugar la próxima temporada con Messi. El jugador brasileño, ex del Barça, está cerca de renovar su contrato con el cuadro parisino.

Encontraron la rápida respuesta de Ronald Koeman, técnico del Barça, tras eliminar en la prórroga al Granada y sellar el pase de los azulgranas a semifinales de la Copa del Rey. «Me parece una falta de respeto. Alguien se puede equivocar en decir una cosa así. Sobre todo por no calentar más el partido de Champions. No es justo, no creo que sea respetuoso hacia el Barça hablar así de un jugador que es nuestro. Hablan mucho de Leo, que juega para el Barça. Además, que tenemos una eliminatoria contra ellos».

Dicho lo cual, el neerlandés no ocultaba su satisfacción por el triunfo copero: «El fútbol es increíble. Creo que lo hemos hecho bien. Tuvimos ocasiones para arreglarlo antes. El equipo ha estado enorme. En los últimos cinco minutos de la segunda parte, hemos marcado dos goles. Luego la prórroga ha sido increíble. No sé si el penalti ha sido o no, pero ha sido un grandísimo trabajo de mentalidad del equipo»

Alabó el carácter de los suyos y el gran momento de forma de Griezmann. «Lo primero que destaco del equipo es la mentalidad de este equipo. No paramos de seguir intentándolo. Sabemos que no estábamos teniendo suerte. Tuvimos grandes ocasiones que no entraban, que sacaba el portero o iban la madera. Parecía que íbamos a perder el partido. Antoine siempre ha trabajado a tope para cambiar el chip, para tener más suerte. Es importante para él. Con él así somos todavía más peligrosos».