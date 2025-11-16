El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Jan Oblak, durante un calentamiento en un partido de la Liga. EP
Atlético

Oblak regresa a Madrid tocado con Eslovenia

El portero colchonero completó la derrota ante Kosovo, pero su seleccionador confirmó unas molestias que ya arrastraba, agravadas durante el partido

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:54

Comenta

El 'virus FIFA' vuelve a actuar. Esta vez el perjudicado ha sido el Atlético, cuando han saltado las alarmas con su portero, Jan Oblak. El guardameta esloveno completó el partido entero de su selección, en la derrota ante Kosovo, que les deja sin opciones de clasificarse para el Mundial. A la conclusión del duelo, su seleccionador confirmó unas molestias que ya arrastraba, pero que se habían agravado.

«La molestia ya estaba ahí, hay que reconocerlo, y ahora ha empeorado. Creo que en Estocolmo habrá otro portero bajo los palos. Espero que Jan no tenga nada grave y que pueda volver al campo lo antes posible. Porque el papel y la importancia de un capitán así son enormes para este equipo», confirmó Matjaz Kek, seleccionador esloveno.

Oblak, que no jugará ante Suecia, regresará a Madrid para hacerse las pertinentes pruebas para determinar el alcance de las molestias que le impiden seguir con su selección. Una dolencia que preocupa en el Atlético, aunque esperan que no vaya a más y pueda estar presente en el siguiente duelo de Liga, ante el Getafe.

Líder del Atlético

Oblak es una pieza capital en el esquema del Cholo. Ha participado en los 16 partidos que van de temporada, siendo el único jugador que ha disputado todos los minutos. Asimismo, es uno de los grandes líderes del vestuario del Atlético desde hace varias temporadas.

Su competidor por el puesto, Juan Musso, ha mejorado las prestaciones de sus predecesores, pero sin llegar a robarle ningún minuto a Oblak en lo que va de temporada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Candamo en presencia de su familia
  2. 2

    La menor detenida por matar a su cuñada en Candamo ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4

    La piedra en el zapato del hospital privado de Quirón
  5. 5 Susto en Gijón: evacúan a una joven de la playa de San Lorenzo tras sufrir una grave indisposición
  6. 6

    Robos exprés en Pola de Siero y Noreña: «Desvalijan viviendas en pocos minutos»
  7. 7 Una mujer se cae dentro de una alcantarilla sin tapa en Oviedo: «Como si me hubiera tragado la tierra»
  8. 8 Fallece a los 95 años Machi Felgueroso, socia fundadora del Club de Golf de Castiello en Gijón
  9. 9

    «Ni hablar de ir a una residencia. Vivo sola, pero hago polavila todos los días»
  10. 10 Alerta alimentaria por la presencia de toxina estafilocócica en un queso Cabrales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Oblak regresa a Madrid tocado con Eslovenia

Oblak regresa a Madrid tocado con Eslovenia