El Real Madrid, cruzado con el VAR, presume de alas

El Real Madrid afronta el parón de selecciones con una sonrisa en la boca. Nueve puntos sobre nueve posibles explican la felicidad de los blancos, ... que alcanzan la primera pausa liguera en una situación muy distinta a la que se produjo la pasada campaña. Entonces el equipo que dirigía Carlo Ancelotti llegó a la tregua de septiembre motivada por los compromisos internacionales con dos feísimos resbalones en su hoja de servicios ante Mallorca y Las Palmas que le situaron cuatro unidades por debajo de un Barça que firmó un pleno de victorias en las cuatro primeras jornadas. Aquel mustio descorche del campeonato contrasta con el prometedor arranque protagonizado por la escuadra que comanda Xabi Alonso.

Los blancos han evitado despistes ante rivales inferiores y encaran los próximos días en Valdebebas como una buena ocasión para pulir conceptos, pese a que Xabi Alonso tendrá que trabajar bajo mínimos a causa de la diáspora de internacionales. La mejor noticia para el guipuzcoano es el compromiso desplegado por sus futbolistas; la mala, esas incesantes polémicas arbitrales que volvieron a adueñarse del escenario el sábado.

Acabó pidiendo la hora el Real Madrid ante el Mallorca en un partido en el que los blancos casi duplicaron la cifra de remates de su adversario (17 a 9) y en el que vieron cómo se les anulaban tres goles: dos a Mbappé por fuera de juego, uno de ellos milimétrico, y otro a Arda Güler por una de esas manos cuya interpretación queda sujeta al humor del árbitro de turno y, especialmente, de un VAR bajo sospecha. No estaba en la sala Pablo González Fuertes, objeto de animadversión para el madridismo a causa, sobre todo, de su inoportuna rajada antes de la última final de la Copa del Rey y castigado con un merecido 'neverazo' de última hora el sábado tras el fallo garrafal que cometió en Mendizorroza, pero sí Melero López y Pulido Santana, quienes se combinaron para embolicar a Sánchez Martínez mediante una de esas sugerencias tan propias del 'neofútbol' que dan cancha a los conspiranoicos.

Si Rafael Louzán esperaba que el lavado de cara aplicado al Comité Técnico de Árbitros (CTA) sirviese de algo, a estas horas ya debe haberse dado cuenta de que andaba muy desencaminado. No son maniobras cosméticas lo que necesita el arbitraje, sino criterios claros y conectados a la naturaleza de un deporte cuya esencia está cada vez más alejada de la praxis de los trencillas. El Real Madrid es, por cierto, el equipo de Primera al que más goles le ha anulado el VAR desde la implementación de esta herramienta: 37.

Carreras impacta

Sea como fuere, la victoria frente al Mallorca rebajó el incendio y ofreció sobrados motivos al Real Madrid para no andar con lamentaciones. Volvió a marcar por segunda jornada consecutiva Vinicius, al que la suplencia ante el Oviedo parece haber espoleado, brillaron también Arda Güler, Tchouaméni y Huijsen, plenamente consolidados a las órdenes de Xabi Alonso, y sobresalieron los dos laterales que el tolosarra escogió para la cita: Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras.

El inglés se ve cada vez más encimado por Carvajal y esa creciente presión supone un acicate que puede ayudar a sacar lo mejor del ex del Liverpool. De vuelta al once inicial, dio un recital a la hora de desarbolar a la retaguardia bermellona en la primera media hora con centros teledirigidos por el guante que tiene en la bota derecha y se reivindicó ante quienes cuestionan sus dotes defensivas evitando un gol del Mallorca que hubiese constituido el empate en la segunda parte.

Pero el que se ha ganado ya el corazón del madridismo es Carreras. Al ferrolano le han bastado tres partidos para hacerse imprescindible en el costado izquierdo, donde mezcla a las mil maravillas con Vinicius. Dinámico y profundo en ataque, el ex del Benfica completó un partido prácticamente perfecto frente al Mallorca. Originó la acción que desembocó en el gol de Arda Güler con un envío extraordinario a la cabeza Huijsen, que prolongó para que el turco remachase a placer, firmó un 92% de acierto en el pase y también estuvo imperial en defensa, sacando sobre la línea un zambombazo de Samú Costa que hubiera supuesto el 2-2. «Le había seguido y estaba muy contento de que se incorporase con nosotros. Ya conoce un poco la casa y esperaba una buena adaptación, pero está siendo extraordinaria. Hace casi todo bien, está muy concentrado todo el partido y es una muy buena incorporación de presente y de futuro», celebró Xabi Alonso. El técnico es consciente de que tiene que «seguir afinando cosas», pero tiene motivos para estar contento.