Rodrygo, con cara de circunstancias durante el Real Madrid-Osasuna disputado el martes. EP
Análisis

Xabi Alonso deja acorralado a Rodrygo

El brasileño volvió a quedarse sin minutos en la puesta de largo del Real Madrid en Liga, tras verse adelantado por Brahim, Mastantuono y Gonzalo

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:34

La cara de Rodrygo cuando Xabi Alonso dio entrada a Gonzalo como relevo de Vinicius en la recta final del encuentro disputado el martes ante Osasuna ... fue un auténtico poema: cabeza gacha, mirada perdida al tendido y un profundo desaliento en el alma. Corría el minuto 78 de partido y el brasileño se llevaba su tercera decepción del día. La primera llegó cuando supo el once elegido por el nuevo estratega del Real Madrid para encarar el estreno liguero y comprobó que el flanco derecho del ataque lo ocupaba Brahim. La segunda, cuando a Franco Mastantuono le ordenaron quitarse el peto de calentamiento para irrumpir por primera vez sobre el césped del Santiago Bernabéu vestido de corto. La aparición del delantero madrileño fue la gota que colmó el vaso. El mensaje estaba claro: a día de hoy, el '11' del Real Madrid viaja en el vagón de cola dentro los planes del nuevo jefe que hay en Chamartín.

