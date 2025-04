Quique Setién: «Uno puede llegar a pensar que el VAR no se usa bien»

P. RÍOS BARCELONA Lunes, 22 de junio 2020, 13:03 | Actualizado 16:32h. Comenta Compartir

Quique Setién caminó sobre arenas movedizas en torno a la polémica arbitral. El técnico del Barcelona mostró sus recelos con el arbitraje del partido Real Sociedad-Real Madrid, del que los blancos salieron como líderes gracias a una victoria marcada por las decisiones del trencilla catalán Estrada Fernández, corroboradas por el videoarbitraje (VAR), en el penalti de Diego Llorente a Vinicius que permitió a Sergio Ramos abrir el marcador, en el gol anulado a Januzaj por fuera de juego de Mikel Merino y en el tanto de Karim Benzema que certificó el triunfo visitante tras un control con el hombro del delantero lionés. «Sobre el partido de ayer, todo el mundo ha visto cómo ha sido y cada uno hará las valoraciones que sean oportunas», dijo el técnico la víspera del duelo que medirá al Barcelona con el Athletic en el Camp Nou.

Pero el cántabro no se quedó ahí. «Respecto al VAR, es una herramienta que nos puede hacer mejores indiscutiblemente. Pero hay que utilizarla porque nos da una visión más clara de la realidad cuando hay que tomar decisiones rápidas. Lo bueno es poder verlas con diferentes ángulos y con visión. Es entendible que pensemos que por qué algunas acciones se revisan y otras no, en unos partidos sí y otros no. Y uno puede pensar que no se está utilizando bien«, dijo Setién cuando se le interpeló acerca de su opinión sobre el videoarbitraje en momentos en que desde la ciudad condal se alude a un supuesto trato de favor hacia el Real Madrid.

Fue Gerard Piqué quien prendió la mecha con sus veladas alusiones tras el empate cosechado por el Barça ante el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. Setién recogió el guante del central azulgrana este lunes. «Piqué, no ahora sino siempre, me ha parecido siempre una persona muy inteligente«, dijo el preparador del Barça, que apeló al enfado del zaguero por esas tablas como detonante de sus controvertidas declaraciones. »La frustración de haber perdido dos puntos te empuja a decir que la Liga se va a poner difícil. En momentos de frustración uno puede no afinar bien, pero sin más«, atajó antes de incidir en que, pese a la pérdida del liderato, su equipo sigue con la moral alta. »Hemos entrenado muy bien. Queda un poco de cansancio residual pero vamos a intentar mantener la ilusión y las expectativas porque estamos convencidos de que podemos ganar el campeonato y de que vamos a estar ahí y de que vamos a intentar mejorar aspectos futbolísticos que tenemos que controlar«, señaló.

Doble cara

Incidió en la necesidad de resguardarse del ruido para concentrarse en los aspectos futbolísticos. «Nos vamos a centrar en las cosas que podamos controlar. Trataremos de hacer bien las cosas en el terreno de juego, y no hay más. Esto es lo que queda. Uno a veces está más contento, otras menos. A veces te ayudan, a veces te benefician. Lo que parece claro es que esto no cambia, siempre hay polémica y siempre va a haber estos problemas que son inherentes al fútbol«, comentó Setién, que no encuentra una razón para la doble cara que muestra el Barça en función de que juegue como local o lo haga lejos del Camp Nou. »Es difícil de explicar. No sé a qué se debe porque nuestros planteamientos son los mismos. Tal vez aquí los rivales vengan con más miedo, se debiliten más; o tal vez nosotros fuera no tenemos el mismo nivel de confianza que en casa. Pero afrontamos los partidos de la misma manera«, aseguró.

Trató de despejar las críticas hacia su actuación desde que aterrizó en el banquillo azulgrana. «En el tiempo que llevamos, muchas de las cosas que nos hemos propuesto la estamos mejorando. La recuperación en campo rival ha mejorado, la posesión, las llegadas. Hay muchas cosas que estamos mejorando que quizá todavía no nos da para arrollar a los rivales, y eso depende de la efectividad«, dijo Setién, que rechazó haberse vuelto demasiado pragmático y no haber aportado el aire fresco que se presuponía a su llegada a la ciudad condal. »No he dicho que los canteranos fueran a jugar o no. Los de la primera plantilla están manteniendo un nivel alto que si viera que los canteranos lo harían mejor, seguramente tendría más minutos. Pero eso es una percepción que tengo que tener yo«, manifestó.

Reconoció que con los resultados de la última jornada que pusieron al Real Madrid líder «ahora el margen de error es menor», pero incidió en que los es «también para ellos», en alusión a los blancos. «Lo que podemos decir para nosotros vale para ellos. No pueden tener ningún error y hemos visto muchas ligas que se han resuelto en los últimos partidos. Las cosas siguen igual pero quedan ocho partidos y nosotros seguimos teniendo la misma idea. Ganar todos los partidos y estar ahí a todo el mundo. Hay que esperar hasta el final a ver lo que pasa. El objetivo es llegar al final con opciones», remarcó Setién, que trató de tranquilizar sobre el estado de Frenkie de Jong, lesionado. «Tiene una pequeña lesión en la zona del gemelo y depende de la evolución. Pero seguro que podrá jugar unos cuantos partidos».

Sobre el Athletic, su rival del martes, resaltó que se trata de «un equipo duro, difícil, se defiende bien». «No han sido fáciles los partidos que hemos jugado contra ellos. Lo normal es que llevemos el peso del partido, pero siempre manejan sus opciones de diferentes maneras y desde luego no es fácil hacerles daño. Habrá que precisar mucho y la paciencia puede ser una virtud que nos dará control y nos puede hacer evitar sus contras con más facilidad», aseveró.

Ampliar Messi marca de penalti en el Barcelona-Leganés, disputado a puerta vacía. EP El Barça devolverá el 25% del abono de los partidos a puerta cerrada El Barcelona compensará a los socios por los partidos no asistidos, a causa de la pandemia, y devolverá en septiembre el 25% proporcional del coste del abono para los partidos pagados y no disfrutados, según anunció mediante un comunicado. La compensación se debe solicitar y puede abonarse en efectivo o en producto (vales descuento en las tiendas oficiales). Pero también arbitrará otras posibilidades como descontar el importe proporcional de los partidos no disfrutados en el abono de la temporada próxima o incluso renunciar a recibir la compensación y cederla a favor del club. En cuanto a los abonos del próximo curso, el club ofrece la posibilidad de aplazar el cobro a finales de agosto -una vez finalice la actual temporada- o también la posibilidad de que se pueda ejercer un año de excedencia como abonado. En este caso, el club mantendrá al socio la titularidad y el descuento del 'seient lliure' 2019-20 para la temporada 2021-22 y el socio cede su localidad al Barcelona para la temporada 2020-21. Si se da el caso de que se produzca una limitación del aforo del Camp Nou, la asignación de las localidades disponibles se arbitrará por sorteo y se compensará a los abonados que puedan quedar excluidos.