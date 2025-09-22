El Real Madrid afronta una visita trampa con el Metropolitano en el horizonte

David Hernández Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:37 Comenta Compartir

El Real Madrid comienza la semana de derbi, pero con la cabeza en su duelo del martes contra el Levante. Este compromiso, que sobre el papel debería ser un trámite, tiene mayor riesgo del que parece y Xabi Alonso es consciente de ello. El cuadro granota viene de vencer por 0-4 al Girona, con sus delanteros en muy buena forma. Iván Romero y Etta Eyong prometen poner la pólvora del Levante ante la defensa menos goleada del campeonato. En el Ciutat de Valencia, los locales vienen de empatar contra el Betis y perder contra el Barça 2-3, tras ser remontados en el tiempo de descuento, por lo que llevarse los tres puntos de este campo resulta una tarea complicada.

La última victoria del Real Madrid contra el Espanyol amplía a cinco el pleno liguero. Xabi Alonso es consciente de que estos puntos son claves para coger confianza y establecer las bases de su proyecto deportivo. Sin embargo, todavía existen dudas sobre el juego del equipo y el reparto de minutos. En la pasada jornada, los blancos supieron encontrar la solución ante un equipo metido atrás con dos disparos lejanos de Eder Militao y Kylian Mbappé. Pero la idea del Levante no tiene por qué ser esa y podría optar por una presión fuerte, algo que reconoció el tolosarra en la rueda de prensa previa al choque, asegurando que su equipo tendrá que adaptarse a cada situación que pueda plantear el rival.

Xabi Alonso no dio pistas sobre el once que pueda sacar, pero cada vez cuenta con más efectivos y mencionó que Jude Bellingham y Eduardo Camavinga están disponibles para salir de inicio. También reconoció que Álvaro Carreras, Aurelien Tchouameni y Mbappé no han entrado aún en las rotaciones, pero que tarde o temprano lo harán. Estos tres futbolistas han sido de lo más importante en este tramo inicial del curso. Esta gestión del grupo aviva los rumores sobre una posible división en el vestuario, pero el tolosarra los disipó afirmando que todos conocen su rol y reman en la misma dirección.

La ansiada vuelta de Endrick, que no juega por lesión desde el 18 de mayo, podría sentar de inicio al crack de Bondy por primera vez este curso para que descanse antes del derbi. Esto sería una apuesta arriesgada, ya que el delantero francés vio puerta en todos los partidos de la temporada, excepto contra el Mallorca, choque en el que le anularon dos. Otro jugador que estará de vuelta es Dean Huijsen, que cumplió su partido de sanción contra el Espanyol y apunta a la titularidad.

El renacer de Vinicius

Vinicius acapara todos los focos de la polémica en el Real Madrid por su pérdida de importancia. No completar los 90 minutos en los seis partidos del curso, partir en dos desde el banquillo y ceder el testigo de estrella del equipo a Mbappé, no tiene que ser sencillo para un reciente casi Balón de Oro. En el último partido, el brasileño se marchó muy cabreado después de ser sustituido. Xabi Alonso entiende el enfado, pero reafirma la importancia del jugador y está convencido de su compromiso con el equipo.

El Levante es un equipo con gran significado e importancia en la carrera de Vinicius. La última vez que el Madrid visitó el feudo granota fue en el segundo partido de Carlo Ancelotti en su segunda etapa. El brasileño comenzó suplente ese encuentro e ingresó al campo con el equipo abajo. Ese día de agosto de 2022 anotaría dos tantos, el segundo un gol al alcance de pocos, para empatar el encuentro, pero sobre todo para el despegue de su carrera. Tras esa exhibición, se volvió titular indiscutible.

Tres años después, Vinicius llega en una situación similar al Ciutat de Valencia y podría estar expectante de repetir la hazaña para despertar del letargo que le persigue en lo que va de año. El Levante le tendrá ganas también, porque el día en el que se confirmó el descenso levantino aquella temporada, casualmente en el Bernabéu, el brasileño anotó el primer triplete de su carrera.

Alineaciones probables

Levante: Ryan, Manu Sánchez, Elgezabal, Matias Moreno, Toljan, Olasagasti, Pablo Martínez, Rey, Carlos Álvarez, Iván Romero y Etta Eyong.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Huijsen, Asencio, Carreras, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Brahim, Mbappé y Vinicius.

Árbitro: Isidro Diaz de Mera (Comité de Castilla La-Mancha)

Hora: 21:30h. Ciutat de Valéncia.

Televisión: Movistar LaLiga