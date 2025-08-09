El caso Ter Stegen opaca la disputa del Gamper

Daniel Panero Sábado, 9 de agosto 2025, 16:14 | Actualizado 16:31h. Comenta Compartir

El Barcelona juega este domingo un Trofeo Joan Gamper raro donde los haya. El conjunto que dirige Hansi Flick se mide al Como, un rival atractivo, pero lo hace en el Estadio Johan Cruyff con apenas 6.000 espectadores y con el ambiente enrarecido después de una semana en la que el claro protagonista ha sido Ter Stegen. El meta alemán se negó a firmar el informe médico primero, luego se quedó sin capitanía y con un expediente disciplinario y finalmente cambió su decisión y retomó su estatus en la plantilla. El sainete ha dejado fría a una afición que, en su minoría, podrá hacer un primer plebiscito en la presentación del equipo.

Y es que el Barça se presenta ante su afición con la sensación de que el trabajo todavía está sin terminar. No ha inscrito todavía a Joan García, Szczesny, Gerard Martín, Héctor Fort, Bernal, Rashford, Roony Bardghji y Oriol Romeu, futbolista al que el club todavía busca una salida. Esa realidad es la que estará presente en un Gamper que tiene muchos atractivos, pero que han quedado opacados por el caso Ter Stegen y las consecuencias que podría tener en cada paso que se ha dado el culebrón. Finalmente el Barça pudo presentar a la Liga el informe este viernes y ya está a la espera de una resolución que puede despejar el camino en lo que queda de agosto.

Con el caso Ter Stegen en pausa obligada, el aficionado azulgrana tendrá la posibilidad de ver de primera mano a los nuevos refuerzos. Joan García, Marcus Rashford y Roony Bardghji se presentan ante su público en el último test de los culés antes de que de inicio la Liga la próxima semana con la visita al Real Mallorca. Será la cuarta parada en una pretemporada en la que el Barça ha conseguido mantener las señas de identidad del pasado curso e ir rodando a toda la plantilla, un objetivo que tenía Flick como banco de pruebas antes de tomar decisiones acerca de la confección del equipo.

Esas pruebas tendrán su fin ante el Como. Flick ya tuvo el año pasado frente al Mónaco una presentación amarga con un 0-3 que escoció y que generó unas dudas sobre el proyecto que, eso sí, se disiparon en cuanto la pelota echó a rodar de forma oficial. El técnico alemán quiere evitar un varapalo similar y pondrá en liza un once de garantías para competir y dar la mejor imagen posible a los 6.000 asistentes que, como no podía ser de otra manera, abarrotarán las gradas.

Flick no podrá contar por lesión con Ter Stegen, Cubarsí y Robert Lewandowski, estos dos últimos con problemas musculares, mientras que Dani Olmo es duda después de no entrenar este sábado con el resto de sus compañeros con molestias. Estas bajas condicionarán un once en el que Gerard Martín podría ocupar la zaga junto a Araujo, en el que Gavi podría ser pivote de nuevo y en el que Rashford podría hacer las veces de 9 como ya hizo ante el Daegu en el encuentro en el que se estrenó como goleador culé. Serán las novedades en un once en el que todos los focos, no obstante, estarán puestos sobre Lamine Yamal y la primera vez con el número 10 ante su público.

Viejos conocidos enfrente

Al otro lado del cuadrilátero estarán Sergi Roberto y Cesc Fábregas, dos jugadores de los que todavía se tiene un grato recuerdo de su paso por el Barcelona. El hoy técnico se fue al Arsenal siendo un niño y regresó en 2011 para ser parte de uno de los mejores equipos de la historia. Conquistó como culé una Liga, una Copa del Rey y dos Supercopas de España en tres años antes de despedirse para volver a Londres y firmar esta vez por el Chelsea. Ahora vuelve con 38 años y siendo líder de un proyecto apasionante como el del Como. Y Sergi Roberto lo hace experimentando en una Liga que sigue estando entre las mejores de Europa. Los dos ganaron como barcelonistas y tendrá un recibimiento especial por parte de los pocos culés que puedan estar en el Johan Cruyff.

Alineaciones probables:

Barcelona: Joan García; Koundé, Araújo, Gerard Martín, Balde; Gavi, Pedri ; Lamine Yamal y Rashford.

Como: Butez; Kempf, Goldaniga, Van der Brempt, Alberto Moreno; Engelhardt, Sergi Roberto; Diao, Nico Paz, Jesús Rodríguez; Da Cunha.

Estadio y horario: Estadio Johan Cruyff 21:00 / TV3 y Barça One.