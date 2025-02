El Real Madrid hace oficial la marcha de Zidane El club anuncia la salida del técnico marsellés, que comunicó ayer su decisión de no cumplir el año de contrato que le restaba a los dirigentes y a la plantilla

Ignacio Tylko Madrid Jueves, 27 de mayo 2021, 00:59 | Actualizado 17:25h.

Ya es oficial. A través de un comunicado, el Real Madrid ha anunciado este jueves la salida de Zinedine Zidane como técnico del equipo blanco por decisión del propio preparador marsellés. «Es tiempo ahora de respetar su decisión y mostrarle nuestro agradecimiento por su profesionalidad, dedicación y pasión en todos estos años, y por lo que representa su figura para el Real Madrid», señala en su escrito el club de Chamartín.

«Zidane es uno de los grandes mitos del Real Madrid y su leyenda va más allá de lo que ha sido como entrenador y jugador de nuestro club. Él sabe que está en el corazón del madridismo y que el Real Madrid es y será siempre su casa», añade la nota de la entidad merengue.

Después de una temporada sin títulos y con una plantilla agotada que debe ser renovada, Zidane decidió que se marcha del Real Madrid por segunda vez. La decisión es definitiva y este miércoles el entrenador francés, deseado por la Juventus, el otro gran club de su carrera como futbolista, se lo comunicó tanto a los dirigentes del club que preside Florentino Pérez como a la plantilla de jugadores.

El técnico marsellés había pedido unos días para pensar su decisión definitiva después del último encuentro de Liga, con una remontada final ante el Villarreal que no valió para nada porque el Atlético ganó a su vez en Valladolid y se coronó campeón de Liga. Era una idea que venía pensando Zizou desde hace varias semanas, pero ha sido este miércoles cuando se lo trasladó al club.

PALMARES: 11 títulos 3 Champions. Temporada: 15/ 16 ; 16/17 y 17/18.

2 Ligas. Temporada: 16/17 y 19/20.

2 Supercopas de Europa. Año 2016 y 2017.

2 Supercopas de España. Año 2017 y 2020.

2 Mundiales de Clubes Año 2016 y 2017.

Zidane sabe que la plantilla está agotada pero se siente hipotecado con unos jugadores que le han dado todo y no se siente fuerte para mostrarles la puerta de salida. Además, está molesto con Florentino Pérez cuando el club no le respaldó públicamente cuando llegaron malos resultados en el inicio de esta temporada. Incluso se llegó a filtrar que sería destituido si no lograba revertir la situacion. Por eso pidió respeto para el campeón de Liga en ese momento.

Allegri se complica

El entrenador ha querido que la plantilla se enterase en primera persona y por eso a lo largo de la tarde de ayer se lo ha comunicó de manera personal a los jugadores a través de whatsapp ya que la mayoría se encuentran de vacaciones. Lo mismo hizocon los rectores de la entidad merengue para que así tengan margen de maniobra para comenzar a planificar la próxima temporada. De todos, modos en el Madrid hace ya varias semanas que daban por hecho que Zidane se marcharía a final de temporada a pesar de tener contrato en vigor.

Ampliar Recuerdos históricos. Zinedine Zidane agarra la copa de la Champions para celebrar la victoria del Real Madrid contra la Juventus en Cardiff AFP

Desde hace bastante tiempo se analiza en la cúpula del club quién puede relevar a un técnico que hizo historia con esas tres Champions consecutivas al frente del banquillo en su primera etapa y dos títulos de Liga, el último el curso pasado. Han contactado con Massimiliano Allegri, la primera opción, aunque el técnico italiano está ahora cerca de regresar a la Juventus, donde sustituiría a Andrea Pirlo.

También se maneja la opción de Raúl González Blanco, que ha hecho un trabajo enorme con el Castilla pero quizá esté aún algo verde en el banquillos y tiene buenas ofertas en Alemania. En las últimas horas ha vuelto a sonar el nombre de Antonio Conte, que ya estuvo cerca de recalar en el Real Madrid hace tres años, tras la destitución de Julen Lopetegui.