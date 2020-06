Jornada 29 Zidane: «Podemos decir que ha sido una gran noche» Zidane dialoga animadamente con Benzema durante una de las pausas de hidratación. / AFP «Tenía muchas ganas ya de volver. Han sido meses de mucho trabajo y muy contento por la victoria y el gol», señaló por su parte Marco Asensio, que regresó tras su grave lesión y lo hizo con gol R.C. Madrid Viernes, 19 junio 2020, 01:00

Esta vez sí. La contundente victoria del Real Madrid ante el Valencia, con una segunda parte mucho mejor y con el equipo blanco de menos a más, convenció plenamente a Zinedine Zidane, al que el triunfo frente al Eibar en el retorno de la competición había dejado un regusto amargo por el bajón madridista de los segundos 45 minutos. «Esta vez puedo decir que sí, el otro partido no, porque fue una primera parte muy buena y una segunda un poco peor. Ahora hay que pensar en el siguiente partido porque son detalles y tenemos que cuidar esos detalles. Si estamos concentrados todo el partido somos muy difíciles de batir», analizó el técnico francés sobre el papel de su equipo ante un rival de renombre.

«En esta Liga todos los partidos son difíciles, además frente a un rival muy bueno, físicamente bien. En la primera parte han corrido mucho pero estoy contento de cómo manejamos el partido y en la segunda parte mucho mejor. Son tres puntos merecidos», valoró el preparador blanco, que no quiso mojarse respecto a la polémica arbitral con el tanto anulado a Rodrigo Moreno por fuera de juego posicional de Maxi Gómez: «No he visto la jugada. Como siempre, aquí hay un árbitro y yo no me meto en estas cosas porque es una labor complicada, difícil y él ha visto la jugada».

El galo no pudo reprimir una sonrisa al hablar de la actuación de Benzema, autor de un doblete, y del regreso con gol de Marco Asensio tras su grave lesión en pretemporada, hace ya casi un año. «Karim no es zurdo además», incidió respecto a la impresionante definición de su '9' en el 3-0. «Me alegro también por la vuelta de Marco y de que disfrute después de tanto tiempo. Podemos decir que ha sido una gran noche. Está preparado para jugar y lo ha demostrado en los 15 o 20 minutos que ha jugado», añadió.

Finalmente, Zidane también quiso enviar una muestra de apoyo pública a Juan Carlos Unzué, que este mismo jueves hizo público que padece ELA. «Quiero enviarle un mensaje de ánimo porque es algo que conozco bien, soy padrino de ELA en Francia. Le mandamos todo nuestro apoyo, estamos juntos con él y le queremos. Que siga adelante con fuerza y espero que pueda salir lo mejor posible», señaló Zidane.

Por su parte, Marco Asensio era un hombre feliz trs recuperar las sensaciones del juego y hacerlo además con gol. «Tenía muchas ganas ya de volver. Han sido meses de mucho trabajo y muy contento por la victoria y el gol. El tercer gol ha sido un golazo, la verdad es que hemos hecho un gran partido», opinó el zurdo mallorquín, autor del 2-0.

«Hemos empezado muy bien, luego el Valencia ha adelantado líneas y ha tenido sus ocasiones. En la segunda parte sabíamos que teníamos que apretar más y tener más ocasiones y así ha sido. Nos quedan nueve finales, nueve partidos que tenemos que ganar, y ahora nos centramos en el partido ante la Real Sociedad», añadió Asensio.