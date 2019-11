Expectación Guti, presentado como una «leyenda» en el Almería José María Gutiérrez 'Guti' estrecha la mano del director general de la UD Almería, Mohamed Al Assy. / Efe «Me preocupa el Almería, no el Real Madrid», asegura el mediático técnico en su estreno como rojiblanco COLPISA Miércoles, 6 noviembre 2019, 15:50

Si por la expectación generada se miedese su trabajo, ya puede anticiparse que Guti triunfará como técnico del Almería, club donde el exjugador del Real Madrid fue presentado este miércoles como una «leyenda del fútbol».

Si su primer entrenamiento, dirigido ya el martes, recordó al debut de Hugo Sánchez al frente de la pantilla por el ambiente generado, su presentación aún creció en intensidad. El de Torrejón (Madrid) mostró las ideas muy claras tras darle la bienvenida el director general y cara visible del jeque, Mohamed El Assy.

«Sé de la exigencia de coger un equipo en segundo lugar de la clasificación. No admito trabajar de jugador o entrenador y no tener exigencia, ya sea en el Real Madrid o en el Almería. Va a ser máxima, ya se lo dije ayer a mis futbolistas», explicó el nuevo preparador del Almería, que afirmó no tener perfil de entrenador tipo o referente.

Dejó claro Guti que su obligación será adaptarse a las características de sus jugadores, no viceversa. «El entrenador se tiene que adaptar a sus futbolistas. Queremos jugar bien, pero sabemos que lo más importante es ganar'», sostiene. «Quiero trasladar mi estilo de juego, esto es, tener el balón con protagonismo y sin miedo de perderlo. Y, sin balón, ser agresivo. Busco que mis futbolistas se diviertan», insistió.

«Lo único que puedo prometer es mucho trabajar. Vamos a hacer un buen fútbol. Mi sueño es ascender a Primera con el Almería», subrayó Guti antes de anticipar lo que debe mejorar de su equipo. «Lo que tenemos que trabajar es tener más el balón y a la hora de defender ser más agresivos y presionar cerca de la portería contraria. Tenemos tiempo para hacerlo», afirmó.

Tal y como estaba cantado, Guti eludió meterse en charcos relacionados con el equipo de Zinedine Zidane. «A mí me preocupa el Almería, no el Real Madrid. Todo mi pensamiento está aquí», dijo antes de driblar la cuestión sobre la duración de su contrato. «La única opción que hay en mi cabeza es ascender. A partir de ahí veremos lo que sucede. El tema del contrato no me importa y sí que la gente me vea trabajar».