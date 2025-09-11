Kirian anuncia su regreso al fútbol: «Tengo el alta médica, para estar curado necesito cinco años» El capitán de Las Palmas tuvo que dejar el fútbol a mitad de la pasada temporada al reproducírsele un linfoma de Hodgkin, que ha logrado superar por segunda vez.

Kirian Rodríguez regresda a los terrenos de juego. El futbolista de la Las Palmas ha anunciado este jueves que tiene el alta médica desde ayer, y puede volver a la dinámica del grupo y competir a nivel profesional, tras superar por segunda vez un linfoma de Hodgkin.

«Quería comunicarles que tengo el alta médica», comenzó un emocionado Kirian, que seguidamente aclaró que «no estoy curado, porque un paciente oncológico necesita cinco años para la curación, de ahí la recaída que tuve». El futbolista explicó que «tengo el alta médica y competitiva que me permite volver a mi día a día, a la normalidad, a poder pegarle una patada a un compañero y que me la peguen a mí y a poder mirar al míster mal cuando no me meta en una convocatoria».

El dorsal 20 y capitán de Las Palmas jugó su último partido el pasado 3 de febrero en Montilivi ante el Girona. Tres días después tuvo que dejar, con carácter inmediato, de jugar al fútbol por una recaída. «Vuelvo a tener cáncer y debo parar», oficializó el propio Kirian.

Era la segunda vez que un linfoma de Hodgkin, que ahora requería de un nuevo tratamiento, le apartaba del fútbol. La primera tuvo lugar en agosto de 2022.

