Manolo Sánchez Murias, exentrenador del Sporting: «En Kerala el fútbol es más natural»

En India, país donde el fútbol aún pelea por hacerse un hueco en medio del reinado del cricket, también hay sabor asturiano. En el estado ... de Kerala, en la costa suroeste del país, el Kannur Warriors se ha convertido en una de las franquicias más prometedoras de la Superliga. Allí militan dos nombres reconocibles: el entrenador gijonés Manolo Sánchez Murias y el atacante ovetense Asier Gomes.

La Superliga de Kerala es un torneo peculiar dentro del fútbol indio. Se trata de una Liga cerrada, sin ascensos ni descensos, formada por seis equipos de distintas ciudades de la región. Esta será apenas su segunda edición, pero ha logrado despertar un entusiasmo inesperado en un país que, pese a su enorme población, nunca ha logrado clasificarse para un Mundial.

Para Manolo Sánchez Murias, quien dirigiera al primer equipo del Sporting y más recientemente al Real Avilés, también será su segundo curso. «Lo que más me llama de India para repetir es que el año pasado fue una experiencia muy gratificante, tanto personal como profesional. La acogida fue muy buena, la gente, si estás comprometido y vienes a ayudar, es muy agradecida, y establecimos una conexión bonita».

El técnico admite que llegó «un poco a la aventura», pero pronto descubrió un nivel sorprendente. «La organización fue muy buena y todo es muy profesional, cercano a la idea que se puede tener del fútbol en España en cuanto a medios e infraestructuras. Tiene un nivel muy parejo y se disfruta», añade Murias.

Eso sí, reconoce diferencias notables con Europa: «La principal está en el nivel de la comprensión de lo que es el juego. Para ellos es más espontáneo, les falta organización, mientras que en España hay más rigor táctico». «Aquí todo es más natural, más vivo, y, aunque echas de menos esa parte estructurada, se agradece esa frescura que en nuestro fútbol casi se ha perdido», hace hincapié Sánchez Murias.

El calendario también supone un reto, pues la Liga regular consta de solo diez jornadas, más una fase final. «El año pasado tuvimos un mes de preparación que sirvió de adaptación, pero este año por problemas con los visados llegamos muy justos, apenas dos semanas antes de empezar. Cuando comienza la competición ya casi no hay margen de error. Hay que ser selectivo con lo que trabajas para que la idea cale», explica.

En la edición anterior, el Kannur Warriors alcanzó las semifinales y para esta ya hay ganas de mejorar: «Este año el objetivo es dar un paso más, intentar llegar a la final y por qué no ganarla. Hay que ser ambiciosos, porque el club también lo es», asegura Murias.

En el césped, Asier Gomes también afronta su segunda experiencia en Kerala. El ovetense, internacional en categorías inferiores con España y que debutó con el Real Oviedo, jugó después en Langreo y Covadonga antes de dar este salto internacional. «Lo que más me llamó la atención para volver ha sido el nivel competitivo de la Liga y la buena relación que hemos hecho con compañeros y cuerpo técnico indios», comenta.

El ambiente de Kerala también marca la diferencia. «En nuestro estado el fútbol es el primer deporte y la gente lo vive con pasión. Los estadios suelen tener muy buena entrada y el ambiente es espectacular», añade el centrocampista.

Más allá del fútbol, la experiencia es vital. «Es un país con costumbres muy diferentes a España, aunque la gente es muy hospitalaria. También el hecho de venir varios españoles hace más fácil el día a día». En lo deportivo, reconoce peculiaridades: «Aquí el fútbol es menos táctico y mucho más alocado, de idas y venidas, aunque me sorprendió el buen nivel de algunos jugadores. Hay mucho talento por pulir».

Este domingo, el Kannur Warriors debutará ante el Kombans, en lo que será el arranque de una nueva temporada cargada de ilusión. A miles de kilómetros de Asturias, Manolo Sánchez Murias y Asier Gomes siguen escribiendo un capítulo muy especial de fútbol asturiano con acento indio.