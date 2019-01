María Elena Cuende: «En el Estudiantes cada jugador es un nombre, no un número» La presidenta María Elena Cuende, en el campo de San Julián, en La Providencia. / JOAQUÍN PAÑEDA «A nivel institucional no nos están ayudando en nada. Hay muy buenas palabras, pero muy pocos hechos. Las instalaciones están más que obsoletas» ALBERTO PEDROCHE Gijón Martes, 29 enero 2019, 09:43

El Estudiantes de Somió cumple 50 años. El club histórico gijonés no atraviesa por su mejor momento, pero su presidenta, María Elena Cuende (Mieres, 1970), lo está poniendo todo de su parte para que siga adelante. Con trabajo y esfuerzo siguen manteniendo con vida a una entidad histórica que durante muchos años fue una referencia del fútbol juvenil asturiano.

–¿Cuándo accede a la presidencia del Estudiantes?

–En marzo hago tres años en el cargo, aunque antes estaba en el club llevando la cantina. El presidente anterior estaba cansado tras 25 años en el cargo y dimitió. No fue fácil tomar la decisión, pero no quería que el club desapareciera. Somos una entidad histórica y daba mucha pena tener que cerrar.

–¿Qué ha intentado cambiar o mejorar desde su llegada y la de su junta directiva?

–Poco podemos mejorar porque estamos un poco mal por temas como la ubicación o las instalaciones. Deportivamente todos los equipos están en Tercera y así es difícil traer gente. No contamos con muchos recursos, así que nos queda ser un club familiar y que eso atraiga a la gente. Esta temporada fiché a un coordinador, Juanjo Cabanillas, que está trabajando muy duro y muy bien. Le ha pegado un cambio radical a muchas cosas.

–Algo que se ve que han intentado potenciar es la visibilidad del club a través de las redes sociales y de una página web moderna y actualizada.

–El propio coordinador y un padre, que se llama Luis Llano, se han encargado de todo ese tema. Las redes sociales nos ayudan a que la gente sepa que el Estudiantes sigue vivo.

–¿Hay algún proyecto a medio plazo para mejorar las instalaciones de San Julián?

–Tendría mucho que contar en ese aspecto. Nos hemos reunido con el concejal de Deportes varias veces, incluso había un presupuesto aceptado hace unos años para ayudarnos y arreglar las instalaciones, pero no supimos más de ese dinero. Luego nos dijeron que nos iban a hacer un sintético y al final el arreglo no pudo entrar en los presupuestos. La verdad es que no nos están ayudando en nada. Hay muy buenas palabras, pero muy pocos hechos. Nuestras instalaciones están más que obsoletas.

–Imagino que ahora mismo llevar jugadores al Estudiantes no es fácil.

–Somos un club pequeño en el que conocemos a todos los niños y estamos pendientes de ellos. Como presidenta intento ver todos los partidos y que cada jugador sea un nombre y no un número. Luego, entre los jugadores de los equipos se conocen, así que unos suben a ver a los otros y esto genera un ambiente muy familiar.

–A nivel deportivo, ¿cómo valora la temporada de sus equipos?

–Tenemos un benjamín que está compitiendo muy bien este año en la Liga y en torneos a los que ha acudido. Luego tenemos el regional que está en segunda plaza y van a intentar subir o al menos jugar el 'play off'. El resto de conjuntos no están arriba pero al menos están compitiendo, salvo en dos o tres categorías en las que nos está costando mucho hacerlo.

–El regional es una de las novedades que se han introducido.

–Lo hicimos el año pasado para darle continuidad a los juveniles. Nos cuesta traer gente, pero luego no quieren marchar. Los chavales lo pidieron e hicimos un regional por primera vez en la historia de la entidad. No compitieron, pero ganaron el premio a la deportividad y dieron una buena imagen del Estudiantes, a pesar de no obtener buenos resultados.

–¿Qué es lo más duro y, al mismo tiempo, lo más gratificante de presidir un club como el suyo?

–Lo más duro es el tema económico, en el que estamos muy justos. Tenemos dos subvenciones y el resto lo pagamos con las cuotas. Es muy difícil mantener un club con este presupuesto. Lo más gratificante es ver que la gente nos ayuda al máximo, nos apoya y lo da todo por el club. Este año además estoy disfrutando mucho con los dos equipos que tenemos bien clasificados.