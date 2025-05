No es fácil hacer un hueco en la apretada agenda de Óscar Luis Celada (Luarca, 1966). El responsable de los servicios médicos del Atlético ... de Madrid y la Selección Española de Fútbol afronta unas semanas ajetreadas, con el final de Liga, la fase final de la Nations League y la primera edición del Mundial de Clubes, en la que participarán los colchoneros. «Sarna con gusto no pica», bromea. Aun así, el día 29 asistirá a Luarca con motivo de los actos de Villa Europea del Deporte de la localidad de la que es natural. Celada pasará a dar nombre al campo sintético municipal de allí.

–¿Es bonito que le den tanto cariño a uno en su propia localidad, no?

–Sí, aunque he de decir que yo la sensación de homenaje la tuve hace unos meses cuando me nombraron presidente de honor del Valdés. El acto del día 29 lo veo un poco más un reconocimiento a Luarca por ser Villa Europea del Deporte. No lo interpreto como un homenaje hacia mi persona.

–Pero le van a poner su nombre al campo sintético municipal de allí...

–Es verdad sí, después de las mesas redondas. Pero ya digo que lo el día 29 lo considero más un homenaje a la localidad. Sí que sentí el reconocimiento en diciembre, cuando me nombraron presidente honorífico del Valdés. Ahora no voy con esa mentalidad, voy más con la de compartir espacio y tiempo con grandes personalidades del deporte asturiano y nacional.

–¿Le hizo ilusión esa distinción de un equipo de su zona?

–Mucha. Soy un gran defensor del fútbol y de mi tierra, entonces que me concedan ese honor es muy ilusionante. Siempre decimos del fútbol que es un negocio, y en parte lo es, pero yo siempre prefiero quedarme con la felicidad que da a quienes lo practican. Los niños que juegan o las familias que van al campo, eso no tiene precio. También es una fuente de valores como el compañerismo, el sacrificio, el tener que medirte a un adversario... Hay muchísimas virtudes en el fútbol.

–Vicente del Bosque, Jose María García... La jornada en Luarca va a contar con algunos de los profesionales más reputados en el deporte rey.

–Y el doctor Pedro Guillén, que para los que ejercemos la medicina y traumatología deportiva es una referencia, siempre dispuesto a ayudar en los casos clínicos más complicados. Puedo dar fe de ello, su opinión no tiene precio. En nuestro mundillo nos referimos a él como el jefe. De Vicente del Bosque está todo dicho. El seleccionador con el que fuimos campeones del mundo y he tenido la suerte de trabajar con él, su calidad humana es inigualable. Y de José María García pues lo mismo. El periodista deportivo más importante y con familia en Valdés. Me siento encantado de tenerlos en Luarca y poder disfrutar de ellos.

–Llevándolo a su faceta profesional. El fútbol, sobre todo en la élite, vive un momento de sobrecarga de calendario, con temporadas por encima de los sesenta o setenta partidos para algunos jugadores. ¿Cómo lo afrontan desde la parcela médica?

–Es evidente que el nivel competitivo y la cantidad de partidos nos preocupa y ocupa, pero también se están tomando medidas para que el esfuerzo que hacen los futbolistas se pueda controlar. Cada vez hay más jugadores en las plantillas y ahora hay más sustituciones que antes. Creo que esa tendencia de densidad competitiva ha venido para quedarse porque la gente disfruta cuando hay partidos de nivel.

–¿Cómo se gestiona este contexto, más si cabe en un club como el Atlético de Madrid plagado de internacionales?

–Intentando controlar esos esfuerzos, que es algo que todos los profesionales que estamos dentro intentamos hacer. Se está invirtiendo mucho material técnico y humano para que los servicios médicos manejen cada vez mejor la carga interna de las plantillas.

–¿Cómo?

–Pues mira, por ejemplo la UEFA tiene un programa médico que nos permite a las plantillas comparar nuestra situación con la competencia. Es en parte confidencial, pero nos ayuda a saber, por ejemplo, si el número de lesiones que hemos tenido de esguinces de tobillo está en la media, por encima o por debajo.

Más dolencias en los isquios

–Mismamente el Sporting este año ha sufrido muchas lesiones. En Primera, también el Real Madrid. En ambos casos, con algunas de ellas de larga duración. ¿Tiene explicación médica?

–Habría que analizarlo concienzudamente. Podemos tener la percepción de que hay muchas lesiones en equipos como los que citas, pero hay que valorar la temporada en su conjunto, e incluso varias temporadas. Yo no me precipitaría por mucho que puedan coincidir plagas de lesiones graves como los ligamentos cruzados o el menisco. Sí que estoy de acuerdo en que cada vez el fútbol es más intenso y más competitivo, pero no percibo que haya más lesiones. Y en los departamentos médicos se está intentando analizar y estudiar este contexto.

–¿No hay más lesiones como da la impresión?

–Con los datos que tenemos sabemos que, por ejemplo, el número de esguinces e incluso las lesiones en general se han reducido. Pero al mismo tiempo, en el fútbol masculino estamos notando que cada vez hay más dolencias en los isquiotibiales y lesiones más graves en esa zona. Seguramente relacionadas con que los jugadores son cada vez más rápidos, más potentes y hacen acciones de más intensidad. También depende del estilo de juego del equipo.

–Zaragoza, Sporting, Las Palmas,... No ha sido el mejor año para sus exequipos.

–Ha sido un año aciago para los equipos en los que jugué, sin duda. La semana pasada estuve en La Romareda apoyándolos y la verdad que me duele mucho ver a grandes equipos, grandes aficiones y grandes ciudades como Gijón, Zaragoza o Las Palmas en Segunda. Es doloroso, pero estoy seguro que todos ellos volverán.