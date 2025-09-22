El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Balón de Oro 2025: el palmarés completo.

Palmarés completo del Balón de Oro 2025: lista de ganadores

El técnico gijonés es distinguido en la gala del Balón de Oro como el mejor entrenador del último año por su labor al frente del PSG

Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:55

Palmarés completo de los trofeos entregados en la ceremonia del Balón de Oro de 2025 este lunes en el Teatro del Châtelet en París:

- Balón de Oro masculino

Ousmane Dembélé (FRA/Paris Saint-Germain)

- Balón de Oro femenino

Aitana Bonmatí (ESP/FC Barcelona)

- Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador)

Luis Enrique (ESP/Paris Saint-Germain)

- Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenadora)

Sarina Wiegman (NED/Selección femenina de Inglaterra)

- Trofeo Gerd Müller (mejor delantero)

Viktor Gyökeres (SWE/Sporting de Portugal y Arsenal)

- Trofeo Gerd Müller (mejor delantera)

Ewa Pajor (POL/FC Barcelona)

- Trofeo Raymond Kopa (mejor jugador joven)

Lamine Yamal (ESP/FC Barcelona)

- Trofeo Raymond Kopa (mejor jugadora joven)

Vicky López (ESP/FC Barcelona)

- Trofeo Lev Yashin (mejor portero):

Gianluigi Donnarumma (ITA/PSG y Manchester City)

- Trofeo Lev Yashin (mejor portera):

Hannah Hampton (ENG/Chelsea)

- Premio Sócrates (acción solidaria)

Fundación Xana

- Mejor equipo masculino:

Paris Saint-Germain

- Mejor equipo femenino:

Arsenal

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro en el caso del ganadero asesinado en Ribadesella: la cuñada duda «de la existencia de los dos encapuchados»
  2. 2 La maestra escanciadora Loreto García reabre El Chaflán, a mediados de noviembre
  3. 3 La identidad del cadáver momificado hallado tras el accidente de tren en Gijón sigue siendo una incógnita
  4. 4 Un detenido alega miedo insuperable a la Policía tras pegar a un agente y romper la puerta del juzgado de Gijón
  5. 5 Rescatan a una mujer que entró vestida al agua en la playa de Poniente, en Gijón
  6. 6 El otoño llega con fuerza a Asturias: Gijón, la segunda ciudad de España donde más ha llovido
  7. 7

    Atención Primaria se «indigna» por la contratación de médicos en Asturias sin la especialidad homologada
  8. 8

    Costco España, que planea sumar diez híper en cinco años, choca con las trabas para abrir en el Principado
  9. 9

    La «nota confidencial» sobre Sánchez: de los negocios del suegro a las vigilancias físicas
  10. 10

    La psicóloga Vanesa Fernández, nueva directora de Igualdad de Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Palmarés completo del Balón de Oro 2025: lista de ganadores

Palmarés completo del Balón de Oro 2025: lista de ganadores