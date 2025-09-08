El Puerto de Vega se lleva la primera Copa Asturfútbol

La Veigona de Luarca acogió ayer la primera final de la Copa Asturfútbol, un encuentro muy disputado entre Puerto de Vega y Astur que se ... decidió en los minutos finales. Un partido de gran intensidad, con numerosas disputas y protestas, y un ritmo alto de principio a fin.

El marcador se abrió muy pronto. En el minuto 3, un balón en largo sorprendió a la defensa y al portero del Astur, que no se entendieron, y Davo aprovechó la situación para firmar el 1-0. El tanto no desanimó al Astur, que buscó con insistencia el empate. Tras varios intentos, lo consiguió en el 36, cuando un centro preciso desde la izquierda fue rematado de cabeza por Farpón, devolviendo la igualdad antes del descanso.

La segunda parte mantuvo la tónica de equilibrio, con llegadas en ambas áreas. El Puerto de Vega generó peligro con un disparo de Mario López que obligó a intervenir al guardameta rival, mientras que Aser estuvo muy cerca de adelantar de nuevo a los suyos con un potente chut que Javi Torres desvió de manera espectacular para evitar el tanto.

El momento decisivo llegó en el tramo final. En el 85, un envío al espacio hacia Davo terminó con la salida a destiempo de Doldán, que derribó al delantero dentro del área. El árbitro señaló penalti y Borja lo transformó con seguridad para colocar el 2-1 en el marcador. El Astur no bajó los brazos y en el tiempo de descuento acarició el empate con un remate a la salida de un córner, pero el cabezazo salió fuera y los naviegos lograron mantener la ventaja.

Con el pitido final, el Puerto de Vega pudo celebrar un triunfo histórico: el primer título de la Copa Asturfútbol. Además, este éxito les otorga el derecho a representar a Asturias en la fase previa de la Copa del Rey, tomando el relevo del propio Astur. Una ronda que esta temporada se jugará a doble partido.