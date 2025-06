El San Fernando cierra una temporada notable

Junio es un mes de evaluaciones en los colegios e institutos. Los alumnos recogen los frutos de nueve meses de trabajo intenso y sacrificio. Casi ... todo eso se resume en unas notas que se esperan con impaciencia en las aulas y en los hogares. Pero hay más cosas que los libros en la actividad académica, porque muchos centros se toman el deporte como una asignatura más en la que se enseña a los niños y jóvenes unos valores que tendrán una utilidad a veces más importante que la sabiduría de proporcionan otras materias.

En el Colegio San Fernando el deporte siempre ha estado a un nivel superior, tanto en fomento de su práctica como en las instalaciones al servicio del alumnado. Y los resultados se puede decir que son de sobresaliente este año en algunas modalidades como el fútbol.

La institución académica avilesina tiene un acuerdo de colaboración con el Avilés Stadium para dar soporte a sus equipos de cantera que compiten con la denominación de San Fernando C. F. Esta temporada, el número de equipos fue de catorce en las diferentes categorías: un juvenil, un cadete, dos infantiles, dos alevines, cinco benjamines y tres prebenjamines (uno de ellos en Primera que, lamentablemente, no pudo conservar la categoría de cara a la próxima temporada, en la que el colegio contará con dos equipos en Segunda).

Todos los equipos de fútbol del Sanfer ya han finalizado sus competiciones oficiales. Los últimos fueron el Infantil A y el Benjamín A, que culminaron una gran temporada para la sección, en la que se lograron tres ascensos de categoría, tres campeonatos de liga y dos subcampeonatos.

Buenos resultados

El Prebenjamín B consiguió el ascenso a Segunda como segundo de su grupo de Tercera, mientras que el Benjamín A también logró subir de categoría a Primera como campeón de su grupo. En la fase final regional, con los campeones de los cuatro grupos de Segunda, cayó en semifinales ante el Juventud Estadio B.

En cuanto al equipo Infantil A, hay que destacar que el colegio fue campeón de su grupo de Tercera. No logró el ascenso al caer en el segundo partido del 'play-off' ante el C.D. Vallobín B. La categoría infantil es la única en la que el campeón no asciende directo, sino que se lo tiene que jugar en dos eliminatorias.

El equipo Cadete alcanzó el subcampeonato de su grupo de Tercera, empatado a puntos con el campeón. No logró el ascenso a Segunda al perder en el 'play- off' ante el Cánicas At. Por último, el Juvenil también pudo celebrar el ascenso a Segunda como campeón de su grupo de Tercera.

La apuesta del Colegio San Fernando por el fútbol va más allá de cara a la próxima temporada. Entre las novedades que se barajan está una apuesta por la renovación de las instalaciones, lo que redundaría en una mejora en los entrenamientos de los distintos equipos.

Foto del equipo juvenil del Colegio San Fernando el día que logró el ascenso a Segunda como campeón de su grupo. De pie, los jugadores del Benjamín A, y semiarrodillado los del Prebenjamín B. Junto a ellos, Sergio Boris (entrenador del Prebenjamín B y coordinador de la Escuela de Fútbol) e Iván Bayón (entrenador del Benjamín A). También hay que citar a Iván Capa (entrenador del Benjamín). 1 /

Sergio Boris, exfutbolista de Primera División, es el coordinador de la Escuela de Fútbol del Colegio San Fernando y este año entrenó, además, al Prebenjamín B, que logró el ascenso, y al Benjamín C, que consiguió la permanencia en Segunda. «Estamos contentos de cómo está yendo el proyecto, vemos que los equipos están compitiendo en puestos de arriba y hemos logrado pasar de que se nos vayan a otros equipos a que ya no se quieran ir los críos», destaca.

En cuanto al futuro, el exfutbolista pone énfasis en que «lo principal es ser cercanos, poder ayudar a los críos, que estén a gusto y así todo va a ir mejor. Empezamos con pocos y estamos sacando bastantes equipos, que además están alcanzando puestos de arriba en las competiciones, eso es bueno desde el punto de vista de la gestión».

También baloncesto

Además de la sección de fútbol y fútbol-sala del Colegio San Fernando, también hay que destacar la apuesta de la institución académica por otros deportes, como es el caso del baloncesto, otro pilar esta temporada. La sección en la que se trabaja junto al Adba tuvo éxitos notables, como el del equipo Alevín Femenino, doble campeón de los Juegos Deportivos y del Campeonato de Asturias, con billete para participar en el Campeonato de España. Pero el Sanfer también puede presumir de varios subcampeonatos, clasificaciones para las 'Final Four', y hasta de un jugador internacional con España, el cadete Diego Torre.