Nico estaba muy participativo y tuvo varias ocasiones de gol antes de retirarse lesionado. Reuters

Nico enciende las alarmas al retirarse lesionado en el Turquía-España

Abandonó el campo antes del descanso con evidentes signos de dolor en la zona del pubis

Julen Ensunza

Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:06

Saltan las alarmas con Nico Williams. El extremo navarro se ha retirado lesionado en los minutos finales del primer tiempo en el partido de clasificación para el Mundial de 2026 que está disputando este domingo España ante Turquía en territorio otomano. El menor de la saga se ha tirado al suelo en el minuto 42 tocándose la zona del pubis y ha pedido el cambio de inmediato sustituido por el azulgrana Ferrán Torres.

El rojiblanco abandonaba el terreno de juego con visibles muestras de dolor. Nico ya sufrió una pubalgia en la recta final de la pasada campaña que le hizo perderse varios partidos importantes, entre ellos la vuelta de la semifinal de la Europa League ante el United en Old Traford. Esas molestias llevaron a los servicios médicos del Athletic a plantearse incluso la posibilidad de una intervención para solucionar el problema. Finalmente se optó por un tratamiento conservador para evitar el paso por el quirófano.

