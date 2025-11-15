Una selección de récord

Javier Varela Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:23 | Actualizado 20:41h. Comenta Compartir

La selección dirigida por Luis de la Fuente ha escrito una de las páginas más brillantes de la historia del fútbol español. Con la contundente victoria frente a Georgia (0-4), que prácticamente sella su presencia en el Mundial del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá salvo un desenlace inesperado, La Roja ha conseguido superar un registro que parecía intocable: la mejor racha invicta de todos los tiempos, aquella que construyó la generación dorada campeona del mundo en Sudáfrica.

Ese equipo mítico, guiado por el inconfundible 'tiqui-taca', se mantuvo 29 partidos sin conocer la derrota, acumulando 24 victorias y cinco empates que desembocaron en la primera estrella mundialista y en la conquista de su segunda Eurocopa consecutiva. Parecía un listón insuperable. Y, sin embargo, esta nueva España lo ha logrado.

La España de Luis de la Fuente ha tomado el testigo con una mezcla de ambición, frescura y una idea futbolística que ha sabido evolucionar sin perder la esencia. Desde aquel 28 de marzo de 2023, cuando cayó 2-0 ante Escocia en Glasgow durante la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, la selección no ha vuelto a perder. La selección lleva 1.328 días sin conocer la derrota.

Ese día, que parecía un tropiezo preocupante en el inicio del camino, se ha convertido con el paso del tiempo en un punto de inflexión. Porque a partir de entonces, el equipo creció, maduró y encontró un equilibrio que le ha permitido encadenar una racha histórica que ya supera los registros de la generación más gloriosa del fútbol español. Desde aquel día, la selección de Luis de la Fuente suma 25 victorias y 5 empates. 30 partidos sin conocer la derrota.

A por el récord de Italia

España tiene ante sí la posibilidad de superar el récord mundial de partidos sin perder, una marca que actualmente pertenece a la selección italiana con 31 choques invicta. El conjunto español podría igualar esa cifra este mismo martes en Sevilla, siempre que logre un nuevo resultado favorable ante Turquía.

El registro de Italia, construido durante la etapa de Roberto Mancini como seleccionador, llegó a abarcar 31 encuentros oficiales sin conocer la derrota. Aquella racha terminó precisamente cuando se cruzó con España en las semifinales de la Nations League de 2021, donde el equipo español se impuso por 1-2 en San Siro.

Dos títulos por el camino

El punto culminante de esta evolución llegó en el verano de 2024, cuando España volvió a coronarse campeona de Europa doce años después. Aquel título confirmó que el proceso de renovación impulsado por De la Fuente había cuajado. Jugadores jóvenes y veteranos se integraron en un proyecto sólido, fuerte mentalmente y capaz de competir al máximo nivel contra cualquier rival. La Eurocopa no fue un oasis: fue la confirmación de un camino.

En medio de esta larga racha, España también levantó la Nations League de 2023, un torneo que sirvió como impulso y como demostración de que el equipo estaba construyendo una identidad propia. Aunque en 2025 no pudo repetir título y perdió en los penaltis ante Portugal tras empatar en los 90 minutos, esa derrota no rompió la condición de invicta a efectos de tiempo reglamentario, y la racha se mantuvo intacta. El grupo, lejos de venirse abajo, reforzó la sensación de que este proyecto tiene recorrido, competitividad y carácter.

El reto mundial

La victoria ante Georgia no solo supone un paso casi definitivo hacia el Mundial, sino que certifica oficialmente su entrada en los libros de historia. La Roja vuelve a ser referencia internacional, vuelve a imponer respeto y vuelve a demostrar que España es capaz de reinventarse sin renunciar a su identidad. El récord no es solo un número: es el reflejo de un equipo que ha sabido crecer desde la autocrítica, adaptarse al fútbol moderno y recuperar el hambre de los grandes momentos.

Aquel equipo que lo ganó todo parecía irrepetible, pero esta nueva España ha demostrado que la historia no está escrita en piedra. Ahora, con un grupo unido, un seleccionador firme en sus ideas y una generación que ha nacido para competir, el fútbol español vive una nueva era dorada. Y lo hace, de nuevo, desde la cima.