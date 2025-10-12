El Sporting Atlético tropieza de nuevo en casa

El Sporting Atlético volvió a dejar escapar puntos en Mareo en un encuentro en el que la posesión y las intenciones no bastaron ... para romper la solidez del Ceares. Los rojiblancos dominaron durante amplios tramos, pero volvieron a acusar su falta de acierto y de colmillo en los metros finales ante un conjunto teyero serio, ordenado y con momentos de peligro esporádico.

El primer tiempo en Mareo se desarrolló con un guion muy claro desde los primeros compases. El Ceares, bien ordenado atrás y con las líneas juntas, buscó sorprender al filial rojiblanco mediante transiciones rápidas, aunque sin llegar a generar peligro real. La nota negativa llegó pronto, pues a los once minutos Ferreiro tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión muscular, siendo sustituido por Enol Braña.

El Sporting Atlético tardó en asentarse, pero con el paso de los minutos fue haciéndose dueño absoluto del balón. Aun así, su dominio volvió a ser más territorial que efectivo. Ferreres firmó las primeras aproximaciones, con un disparo manso desde fuera del área que atrapó Nacho Rubiera en dos tiempos, y otro más peligroso, bien resuelto por el meta cearista.

El conjunto de Samu Baños movía el balón con paciencia, aunque le costaba traducir su posesión en ocasiones. La mejor, quizás, un potente remate lejano de Manu Rodríguez en el 36' que rozó la escuadra tras desviarse ligeramente en un defensor. También Mbemba lo intentó de cabeza a la salida de un córner, sin precisión. El Ceares, por su parte, sufrió con alguna pérdida en la salida de balón, aunque sin consecuencias, llegando al descanso con el 0-0 inicial.

Tras la reanudación, el filial salió con otra marcha más, presionando más arriba y acumulando llegadas al área rival. Sin embargo, el Ceares supo resistir y gozó incluso de una buena oportunidad a balón parado, con una falta lejana bien ensayada que Rafa Felgueroso no logró culminar con acierto. En el minuto 63, Enol Prendes probó fortuna desde el balcón del área, obligando a Nacho Rubiera a una buena intervención para enviar a córner. Poco después, Chris Ferreres, que había sido de lo más activo en ataque, tuvo que retirarse lesionado y dejó su sitio a Loki, que volvió a sumar minutos tras un largo periodo de inactividad.

El tramo final fue un monólogo rojiblanco, aunque sin la claridad necesaria. Samu Montes dispuso de una buena ocasión de cabeza en el 86, fácilmente controlada por Rubiera, y en el 90 volvió a rozar el gol, pero su disparo lo sacó Felgueroso bajo palos. Ya en el descuento, Manu Rodríguez repitió un intento lejano que se marchó fuera por poco.

Con este empate, el Sporting Atlético solo suma una victoria en las últimas seis jornadas y ve cómo la cabeza de la tabla se le aleja peligrosamente, doblándole en puntos. La próxima semana visitará al Mosconia en Grado, una salida exigente para intentar reaccionar. El Ceares, por su parte, recibirá en La Cruz al Llanes con la moral reforzada tras otro partido competitivo ante un rival de peso.