Enol Prendes avanza con el balón ante la insistencia del cearista Héctor Zuazua. FOTOS: JESÚS MANUEL PARDO
Sporting Atlético 0-0 Ceares

El Sporting Atlético tropieza de nuevo en casa

El filial sportinguista volvió a carecer de fluidez y no fue capaz de romper el marcador ante un sólido Ceares

Samuel Osorio

Gijón

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:02

El Sporting Atlético volvió a dejar escapar puntos en Mareo en un encuentro en el que la posesión y las intenciones no bastaron ... para romper la solidez del Ceares. Los rojiblancos dominaron durante amplios tramos, pero volvieron a acusar su falta de acierto y de colmillo en los metros finales ante un conjunto teyero serio, ordenado y con momentos de peligro esporádico.

