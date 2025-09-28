El Sporting Atlético no pasa del empate ante el Club Siero

El Sporting Atlético volvió a dejar escapar puntos en un encuentro que, pese a su dominio, acabó con un 2-2 que sabe a ... poco ante un Siero recién ascendido, pero valiente. Desde el inicio, el filial rojiblanco se adueñó de la posesión, moviendo el balón con paciencia, aunque sin la claridad necesaria para inquietar a Enol Muñiz. Chris Ferreres fue el primero en agitar el partido, recortando en el cuarto de hora y sacando un disparo que la zaga visitante desvió a córner. Solo un minuto después, cazó un rechace en el área, obligando a Róber Villa a salvar bajo palos lo que parecía el 1-0.

El encuentro se torció pronto para los locales con la lesión de Álex Oyón en el minuto veinte. El jugador tuvo que ser sustituido por Marcos Fernández. Seguido de ese contratiempo, el Siero asestó el primer golpe: Santullano recogió un despeje en la frontal y firmó un derechazo a la escuadra para poner el 0-1 cuando aún no se había cumplido la media hora de juego en la Escuela de Fútbol de Mareo.

Los de Samu Baños trataron de reaccionar, pero sin puntería. Aarón Quintana probó desde dentro del área y Mancha lo intentó en el descuento, ambos sin fortuna, mientras que Lussenhoff cabeceó blando antes del descanso.

La segunda mitad arrancó con polémica. En el minuto 56, Marcos Fernández batió a Muñiz, pero el árbitro anuló la acción al señalar una falta previa, sin aplicar la ley de la ventaja. Sin embargo, solo tres minutos después llegaría el empate. Mata sacó un córner rápido, Ferreres centró y Manu Rodríguez empujó a placer para el 1-1. El empate pudo durar segundos, pero Enol Muñiz voló con el pie para desviar a córner un mano a mano de Marcos Fernández tras el saque de centro.

El Siero, lejos de encerrarse, volvió a golpear en el minuto 67. Nacho García colgó un centro aparentemente inofensivo que el meta Gerard Martín no blocó, dejando el balón franco para que Martín Pérez marcara a puerta vacía. El filial no se rindió y rozó el empate cuando Mata cazó un balón llovido sin poder dirigirlo a portería.

El asedio final encontró premio en el minuto 89, cuando un centro de Iker Martínez golpeó claramente en la mano de Róber Villa y el árbitro señaló penalti. Aarón Quintana no perdonó desde los once metros, ajustando el disparo a su izquierda para el definitivo 2-2.

El Sporting Atlético encadena así un nuevo empate y suma seis puntos perdidos en solo cuatro jornadas, evidenciando su falta de solidez defensiva. La próxima cita será de mucha dificultad en el Eliseo Gutiérrez frente al Caudal, mientras que el Siero recibirá al Llanes con la moral intacta.