El técnico Samu Baños. J. Simal
Tercera Federación

El Sporting Atlético busca redimirse ante el Siero en una jornada de Tercera con duelos directos

El plato fuerte se sirve a las 17.30 de este domingo en el Nuevo Nalón, donde el líder L'Entregu, con pleno de victorias, recibe a un Caudal que acecha con el objetivo de arrebatarle el primer puesto

Samuel Osorio

Gijón

Sábado, 27 de septiembre 2025, 18:29

La Tercera Federación asturiana vive este domingo su cuarta fecha con los nueve partidos disputándose en la jornada dominical. El balón comenzará a rodar a ... las 12 en las instalaciones de Mareo, donde el Sporting Atlético recibe al Siero. El filial rojiblanco dirigido por Samu Baños llega con ciertas dudas: no ha sido capaz de ganar a domicilio ni al Praviano ni al recién ascendido Navarro, con el que empató 2-2 el pasado sábado, y solo logró un triunfo, por la mínima, frente al Gijón Industrial. Ahora busca recuperar confianza ante un Siero que todavía no conoce la victoria, pero que ha mostrado buenas sensaciones frente a rivales de entidad como Mosconia y L'Entregu.

