El Sporting Atlético busca redimirse ante el Siero en una jornada de Tercera con duelos directos

La Tercera Federación asturiana vive este domingo su cuarta fecha con los nueve partidos disputándose en la jornada dominical. El balón comenzará a rodar a ... las 12 en las instalaciones de Mareo, donde el Sporting Atlético recibe al Siero. El filial rojiblanco dirigido por Samu Baños llega con ciertas dudas: no ha sido capaz de ganar a domicilio ni al Praviano ni al recién ascendido Navarro, con el que empató 2-2 el pasado sábado, y solo logró un triunfo, por la mínima, frente al Gijón Industrial. Ahora busca recuperar confianza ante un Siero que todavía no conoce la victoria, pero que ha mostrado buenas sensaciones frente a rivales de entidad como Mosconia y L'Entregu.

A la misma hora se disputan otros cuatro encuentros. El Ceares visita al Colunga con la intención de refrendar con más puntos su buen inicio liguero. En Las Tolvas, Titánico y Gijón Industrial miden fuerzas en busca de su primera alegría de la temporada. También Llanes y Navarro, ambos recién ascendidos de Primera RFFPA, se enfrentan con idéntico objetivo de estrenar su casillero de victorias. Por su parte, Stadium y Lenense se citan en el Muro de Zaro en un choque importante para quienes a la larga miran de reojo la permanencia.

Otro candidato

La jornada se cierra con otro partido de peso entre el Llanera, recien descendido y favorito al ascenso, y el Praviano

Media hora más tarde, a las 12.30, el Covadonga recibe al San Martín. Los ovetenses, uno de los candidatos al ascenso, necesitan ganar para no perder el tren de cabeza tras haberse dejado ya dos empates en las tres primeras fechas.

La actividad continúa por la tarde con un partido de necesidades en Grado. A las 17 horas, el Mosconia busca su primer triunfo del curso ante un Tuilla que llega con solo un punto, cosechado la última jornada ante el Covadonga. Los locales, con dos empates a domicilio y una derrota en casa ante el Caudal, necesitan sumar de tres para no complicarse demasiado pronto.

Medir aspiraciones

El plato fuerte se sirve a las 17.30 en el campo del Nuevo Nalón, donde el líder L'Entregu, con pleno de victorias, recibe a un Caudal que acecha con siete puntos y el objetivo de arrebatarle el primer puesto. Los entreguinos llegan eufóricos tras su triunfo agónico ante el Siero, mientras que los mierenses ven la cita como una prueba de fuego para medir sus aspiraciones.

La jornada de Tercera RFEF se cierra con otro duelo de peso. El Llanera, recién descendido de Segunda RFEF y máximo favorito para volver a la categoría superior, recibe al Praviano con la obligación de hacerse fuerte en casa y no ceder más puntos en este inicio liguero.