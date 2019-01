El Sporting B no pudo superar al Leioa

No comenzó bien el Sporting de Gijón B la segunda vuelta. Sufrió la séptima derrota de la temporada en un partido en el que, cuando quiso, no pudo. Había avisado el técnico asturiano en la previa de la solidez y dificultad del Leioa y acertó plenamente. Sus jugadores no alcanzan la regularidad que les pide y los de Lambea vencieron con justicia. Así pues, los vizcaínos lograron su octava vitoria y se acercan a los puestos de playoff.

El técnico gijonés introdujo a Ramón y Neftalí con respecto al equipo que ganó en Urritxe para suplir a Iván Elena y Albertín, éste lesionado. Los rojiblancos, con Gragera y Pedro Díaz como mediocentros, dejaron espacios en los primeros minutos esperando en su parcela. El conjunto local se hizo dueño de la pelota e intentaba llegar hasta el área contraria. Provocaron enseguida dos córners y hubo también una gran intervención de Christian Joel a disparo desde el borde del área de Yurrebaso. Los asturianos intentaban salir de su campo para acercarse a Iturrioz aunque apenas cruzaban la divisoria perdían el esférico. Pronto llegaría el primer tanto. El lateral izquierdo Crespo empalmaba un voleón tremendo a media altura desde la media luna y, tras pegar en la espalda de Bogdan, se colaba como una exhalación en las redes. No tuvieron más remedios los del Principado que adelantar sus líneas e intentar llegar con más solidez al área de los vizcaínos. Provocaron dos saques de esquina prácticamente seguidos y en el segundo de ellos pudieron igualar la contienda. Pablo Fernández, desde la línea del área pequeña, remató increíblemente por encima del travesaño. Solo dos minutos después, en el 31, Gragera disparó desde 20 metros y el cuero se marchó desviado. En las postrimerías volvieron a tener una nueva oportunidad los visitantes en un nuevo saque de esquina pero fue lanzado sin ningún peligro. Los de Leioa lo intentaban a la contra y Joel tuvo que efectuar otra buena intervención tras una jugada de Chirri que terminó con un disparo raso de Garai.

2 Leioa Iturrioz, Aguiar (Magdaleno m.80), Crespo, Córdoba, Mikel Fernández, Egiluz, Chirri (Morcillo m.78), Garai, Yurrebaso (Loariz m.74), Sota y Jorge. 0 Sporting B Christian Joel, Bogdan, Espeso (Pelayo Morilla m.57), Pelayo, Zalaya, José Gragera, Pablo Fernández (Iván Elena m.73), Pedro Díaz, Gorka, Neftalí (Chiqui m.62) y Ramón. Árbitro: Busquets Ferrer (colegio balear). Amonestó a los locales Mikel Fernández, Aguiar y Egiluz y a los visitantes Gragera, Pelayo y Ramón. Incidencias: Sarriena. 200 espectadores. Goles: 1-0, m.22: Crespo. 2-0, m.52: Yurrebaso.

Tras la reanudación los locales salieron convencidos de lograr una victoria que tenían en sus manos. Yurrebaso avisó enseguida y el cancerbero del Sporting tuvo que estirarse nuevamente para detener el balón. Luego Chirri disparó también muy alto. Los avisos tuvieron su premio en una jugada por la derecha que terminó empujando a las mallas el citado Yurrebaso.

Había que cambiar y Piñera movió su banquillo para dar entrada a gente que reforzara el ataque. Ramón se colocó de lateral izquierdo y llegaron las ocasiones ante un Leioa que esperaba en su terreno. Pelayo, Pedro Díaz y Pablo Fernández no consiguieron batir a Iturrioz y los minutos pasaban. Hasta seis saques de esquina forzaron los astures y todos sin lograr su objetivo. En los últimos minutos empujaron los de Piñera pero siguieron con su nula puntería y en ningún momento volvieron a inquietar a Iturrioz.