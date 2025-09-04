La Tercera Federación más abierta echa a rodar

La Tercera RFEF asturiana echa a rodar este sábado con un Navarro-Colunga como primer plato de una temporada que promete emociones fuertes. Serán 34 ... jornadas, más las seis de 'play off' las que marcarán el destino de una categoría que, año tras año, crece en competitividad y en nivel futbolístico. Si en el pasado curso el Oviedo Vetusta arrasó con un dominio incontestable y el Lealtad alcanzó la gloria a través de un heroico 'play off', el nuevo campeonato se presenta con una nómina de candidatos muy abierta y un ramillete de equipos con proyectos muy ambiciosos.

El principal favorito es el Llanera, recién descendido de Segunda RFEF. Los hombres de Chuchi Collado se han reforzado con piezas de gran nivel como Robert, Mikel Busto, Pablo Longo y la vuelta de Romaric, siendo el rival a batir. No obstante, no estarán solos en la pelea. El Caudal, que soñó con el ascenso la pasada campaña, mantiene su bloque bajo la dirección de Adrián González e incorpora nombres contrastados como Iván Elena, Jairo Cárcaba o Julio Delgado, en un plantel con hambre de revancha.

El Sporting Atlético vuelve a situarse en la lista de aspirantes. Con Samuel Baños continuando en el banquillo, la incógnita es si será, al fin, la temporada en la que el filial rojiblanco convierta el favoritismo que la estructura le otorga en resultados palpables. Ya son cinco campañas consecutivas en Tercera, un dato que refleja la dificultad de la misión. Por su parte, el Mosconia ha armado un proyecto de presupuesto alto y refuerzos de nivel, entre ellos Sergio Ríos y Morcillo, para intentar colarse en un 'play off' que se les escapó por poco el pasado curso. Por último el Covadonga, con el fichaje estelar de Álex Arias, confía en que las lesiones respeten a sus figuras para volver a pelear por todo de la mano de David González.

Un escalón por debajo aparecen equipos con proyectos renovados y margen para dar la sorpresa. L'Entregu ha llevado a cabo una revolución con 17 caras nuevas bajo la batuta de Lucho Valera. El Ceares busca recuperar la identidad de La Cruz y dejar atrás un año gris, mientras que el Praviano, que ya experimentó un salto competitivo con Sergio Inclán en el banquillo, intentará mantener esa línea desde el inicio de la campaña.

La zona media se dibuja con perfiles conocidos y proyectos que apuestan por la estabilidad. El Avilés Stadium afronta su cuarta temporada con Fer Muñoz, el técnico más joven de la categoría. El Tuilla seguirá siendo un rival temible en El Candín, mientras que el Titánico encara un curso de transición tras bajas sensibles como la retirada de Ivan Conceiçao. El Colunga ha vivido un vuelco institucional y deportivo que deja incógnitas, mientras que el Lenense espera evitar los apuros del año pasado. El San Martín, bajo las órdenes de Jubel Sánchez, seguirá haciendo de la garra su seña de identidad.

Entre los recién llegados, Siero y Llanes presentan proyectos sólidos para consolidarse en la categoría, con la ventaja añadida para los llaniscos de la dificultad que supone visitar San José. El Gijón Industrial apuesta por la continuidad, con pequeños retoques de calidad, mientras que el Navarro, con una plantilla similar a la que le dio el ascenso, parte como el que más sufrirá en la lucha por la permanencia.

El balón comenzará a rodar este sábado en Tabiella, en el primer capítulo de una Liga que cada vez exige más.