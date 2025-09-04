El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Atascos en la autopista 'Y' por el accidente de un motorista en Serín
El Llanera, el único descendido de esta temporada y uno de los grandes favoritos. E. C.

La Tercera Federación más abierta echa a rodar

18 equipos con objetivos muy distintos saldrán a competir, a partir de mañana, en la máxima categoría del fútbol asturiano

Samuel Osorio

Gijón

Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:57

La Tercera RFEF asturiana echa a rodar este sábado con un Navarro-Colunga como primer plato de una temporada que promete emociones fuertes. Serán 34 ... jornadas, más las seis de 'play off' las que marcarán el destino de una categoría que, año tras año, crece en competitividad y en nivel futbolístico. Si en el pasado curso el Oviedo Vetusta arrasó con un dominio incontestable y el Lealtad alcanzó la gloria a través de un heroico 'play off', el nuevo campeonato se presenta con una nómina de candidatos muy abierta y un ramillete de equipos con proyectos muy ambiciosos.

