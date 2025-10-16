Efrén Díaz: «En el Colunga anteponemos los valores deportivos, aunque queramos ganar también»

El Colunga se ha ganado por méritos propios la etiqueta de equipo revelación en este arranque de temporada en la Tercera RFEF. Lo que ... a priori parecía un curso de dudas se ha convertido en una ilusionante realidad. Sexto en la clasificación, con diez puntos tras las seis primeras jornadas, el conjunto de Santianes está firmando un inicio que pocos esperaban, asentado en el trabajo, la juventud y un proyecto único en la categoría.

Y eso que el verano no fue fácil. La marcha de Pablo Pantiga rumbo a Mareo para dirigir al Sporting C y el relevo en la presidencia generaron un clima de incertidumbre, con Santiago García y Keith Thompson asumiendo las riendas del club en un proceso de cambio profundo. Con un nuevo rumbo, la elección del entrenador sería clave y el elegido fue Efrén Díaz, que llegaba tras un año duro en el TSK Roces.

«El año pasado sabía que, por los resultados, podía ser complicado volver a entrenar en Tercera», reconoce Efrén. «Pero desde el primer momento que los nuevos rectores me entrevistaron y me explicaron el proyecto, no tuve ninguna duda. Me encontré con gente que viene del fútbol profesional, que no valora al entrenador solo por los resultados», añade.

La confianza mutua ha sido el punto de partida de una etapa que el técnico define como «empezar casi desde cero», subrayando que están inmersos en «una labor de construcción, de adaptación a las circunstancias, con una filosofía propia y muy viva». El nuevo Colunga, explica, «es un proyecto que está creciendo, flexible, que busca profesionalizar la estructura y cuidar todos los detalles».

Lo que más motiva al entrenador es ver «cómo las personas que dirigen el club están al servicio de los jugadores y del cuerpo técnico, preguntando qué necesitamos para que los futbolistas crezcan y estén cuidados de la manera más cercana a la profesionalidad». Entre esas bases destaca el valor del 'fair play', una seña de identidad que están implantando con éxito. «Nuestros jugadores aún no han recibido ninguna tarjeta por protestar y el club ya les ha premiado por ello», hace hincapié orgulloso.

La plantilla, una de las más jóvenes de la categoría, se ha convertido en símbolo del proyecto. «Sabíamos que tener un equipo completamente joven podía parecer un obstáculo», reconoce el entrenador, «pero decidimos convertir esa debilidad en fortaleza con la ilusión de los jugadores». Todos ellos, afirma, «han apostado por este club que antepone los valores deportivos al resultado, aunque queramos ganar también, por supuesto».

Licenciado en Psicología, el técnico también aplica sus conocimientos a la gestión del vestuario. «Me ayuda a desconectar y reconectar entre familia, trabajo y fútbol», comenta. En los entrenamientos, procura «focalizar los comportamientos que se piden en los objetivos de las tareas» y, durante la competición, «gestionar los momentos y mantener la concentración». Además, revela que cuentan con la figura de un 'coach' en el cuerpo técnico, un detalle poco habitual en la categoría y que refleja el cuidado con el que el Colunga está construyendo su idiosincrasia.

Después de un curso complicado con el TSK Roces, Efrén no ve esta etapa como una revancha. «No extrapolo la situación del año pasado a ésta. Fue un año increíble en cuanto a proceso de mejora, aunque duro en resultados. Pero los resultados se olvidan y quedan las experiencias positivas», reflexiona. «Este año es diferente, con otras dificultades, pero también con mucha ilusión. Un entrenador no puede vivir de reválidas: debe adaptarse siempre al club y a los jugadores», matiza.

Aun así, no esconde su satisfacción por el inicio liguero: «Estamos muy contentos de cómo hemos comenzado la temporada. Y lo más importante es saber que, se gane o se pierda, siempre hay que seguir trabajando para mejorar y crecer», concluye.

Este domingo recibirán en su casa, que ha tenido un lavado de cara este verano, a un L'Entregu que viene en buen momento, en lo que será un gran partido para medir de qué está hecho este nuevo Colunga y qué aspiraciones puede llegar a tener.