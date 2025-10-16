El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La plantilla del Colunga, ejercitándose en el campo de El Llerón, en Tudela de Agüeria. Pablo Nosti

Efrén Díaz: «En el Colunga anteponemos los valores deportivos, aunque queramos ganar también»

El Colunga, de la mano de Efrén Díaz, es la grata sorpresa del inicio liguero, con una filosofía difícil de ver en estas categorías

Samuel Osorio

Gijón

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:43

Comenta

El Colunga se ha ganado por méritos propios la etiqueta de equipo revelación en este arranque de temporada en la Tercera RFEF. Lo que ... a priori parecía un curso de dudas se ha convertido en una ilusionante realidad. Sexto en la clasificación, con diez puntos tras las seis primeras jornadas, el conjunto de Santianes está firmando un inicio que pocos esperaban, asentado en el trabajo, la juventud y un proyecto único en la categoría.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La viuda del ganadero asesinado ingresa en Jove tras sufrir un brote psiquiátrico
  2. 2 La Policía encuentra el cadáver de un joven de 22 años en un edificio okupa de Oviedo
  3. 3 La Policía Nacional da la alarma ante un nuevo tipo de estafa a mayores
  4. 4 El dueño del narcopiso de la calle Cabrales, en Gijón, a juicio por apuñalar a un hombre y retener a otro
  5. 5

    La Policía Nacional desaloja el piso okupa de El Entrego ante la fuerte presión vecinal
  6. 6 Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 79 años desaparecido en Llanes desde el sábado
  7. 7 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  8. 8 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona
  9. 9 Reaniman a un hombre de 48 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la calle en Gijón
  10. 10 Detenido por octava vez el hombre que robó y atacó con unas tijeras a una azafata en Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Efrén Díaz: «En el Colunga anteponemos los valores deportivos, aunque queramos ganar también»

Efrén Díaz: «En el Colunga anteponemos los valores deportivos, aunque queramos ganar también»