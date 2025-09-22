Clasificación final del Trofeo de golf EL COMERCIO
Consulta las clasificación final del XXIX Trofeo de Golf El Comercio patrocinado por ABANCA, Triocar, Patronato Deportivo Municipal y Coral Golf
Gijón
Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:33
1. Castiello (Gijón): 301
Juan García-Ochoa 73
Germán Heredia 83
Jesús Vega-Arango 77
José Ramón Rodríguez 73
Miguel Díaz 78
2. Las Caldas (Oviedo): 301
Álvaro García-Mancebo 73
Álvaro Postigo 72
Isidro López 80
Francisca Gómez 76
Tomás Castañón 86
3. El Tragamón (Gijón): 304
José Moya 79
David González NP
Guillermo Mori 79
Juan Manuel Alonso 70
José Manuel Echeverría 76
4. Villaviciosa: 313
Javier Franco 90
Joaquín Suárez 75
Lucas Cueto 80
José Manuel García 82
Luis Labra 76
5. La Llorea (Gijón): 324
Pelayo Tiesta 79
Jorge Rodríguez 79
Francisco Nebreda 90
Ignacio Eraña 78
Roberto Caamaño 88
6. La Barganiza (Siero): 331
Alejandro Sol 77
Pablo Peláez 80
Emilio Pérez-Moya 88
Carlos Castro 86
Jorge Álvarez 88
7. La Rasa de Berbes (Ribadesella): 331
Juan Cueto 76
Juan Vigón 80
Juan Luis Hernanz 88
Salvador Somoano 88
Marina Fernández 87
8. Cierro Grande (Tapia de Casariego): 331
Simón Quintana 80
Miguel Ángel González 84
Juan José Aguado 91
José Antonio Ginzo 79
Rafael Fernández 88
9. Llanes: 337
Alfonso Ruiz 86
Miguel García 82
Juan Manuel Almeida 90
Rafael Joglar 79
Óscar Respuela 101
10. Castropol: 346
Juan Rodríguez 89
David Campón 78
Santiago García 87
José María Martínez 92
José Manuel Méndez 99
11. La Morgal (Llanera): RET
Diego Rubio 0
Pablo González 83
Eduardo Rubio DESC
Jesús González 0
Heriberto González 84
