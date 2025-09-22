El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

XXIX TROFEO DE GOLF

Clasificación final del Trofeo de golf EL COMERCIO

Consulta las clasificación final del XXIX Trofeo de Golf El Comercio patrocinado por ABANCA, Triocar, Patronato Deportivo Municipal y Coral Golf

César Sánchez Tessier

César Sánchez Tessier

Gijón

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:33

1. Castiello (Gijón): 301

Juan García-Ochoa 73

Germán Heredia 83

Jesús Vega-Arango 77

José Ramón Rodríguez 73

Miguel Díaz 78

2. Las Caldas (Oviedo): 301

Álvaro García-Mancebo 73

Álvaro Postigo 72

Isidro López 80

Francisca Gómez 76

Tomás Castañón 86

3. El Tragamón (Gijón): 304

José Moya 79

David González NP

Guillermo Mori 79

Juan Manuel Alonso 70

José Manuel Echeverría 76

4. Villaviciosa: 313

Javier Franco 90

Joaquín Suárez 75

Lucas Cueto 80

José Manuel García 82

Luis Labra 76

5. La Llorea (Gijón): 324

Pelayo Tiesta 79

Jorge Rodríguez 79

Francisco Nebreda 90

Ignacio Eraña 78

Roberto Caamaño 88

6. La Barganiza (Siero): 331

Alejandro Sol 77

Pablo Peláez 80

Emilio Pérez-Moya 88

Carlos Castro 86

Jorge Álvarez 88

7. La Rasa de Berbes (Ribadesella): 331

Juan Cueto 76

Juan Vigón 80

Juan Luis Hernanz 88

Salvador Somoano 88

Marina Fernández 87

8. Cierro Grande (Tapia de Casariego): 331

Simón Quintana 80

Miguel Ángel González 84

Juan José Aguado 91

José Antonio Ginzo 79

Rafael Fernández 88

9. Llanes: 337

Alfonso Ruiz 86

Miguel García 82

Juan Manuel Almeida 90

Rafael Joglar 79

Óscar Respuela 101

10. Castropol: 346

Juan Rodríguez 89

David Campón 78

Santiago García 87

José María Martínez 92

José Manuel Méndez 99

11. La Morgal (Llanera): RET

Diego Rubio 0

Pablo González 83

Eduardo Rubio DESC

Jesús González 0

Heriberto González 84

