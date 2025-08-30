Ramón Díaz se corona en el Trofeo de golf EL COMERCIO-ABANCA en Berbes

La Rasa de Berbes acogió ayer la penúltima prueba de la fase previa del Trofeo EL COMERCIO-ABANCA. Lo hizo, además, por todo lo ... alto, con cerca de un centenar de jugadores, que, desde el primer golpe, trataron de unirse a los 45 golfistas que ya se encontraban clasificados en los distintos campos asturianos para la final del torneo.

La meteorología y el gran estado del recorrido riosellano hicieron el resto para convertir la jornada en una de la mejores de la temporada en la Rasa de Berbes. Todos y cada uno de los jugadores sacaron a relucir su mejor golf. La ocasión lo requería para meterse en la parte alta de la clasificación al término del torneo. Sin embargo, ninguno pudo superar a Ramón Díaz.

El golfista entregó una tarjeta al final del recorrido con 46 puntos, con los que logró su victoria más sonada en su trayectoria como golfista.

El club tuvo una gran actividad durante toda la jornada, en la que el Trofeo EL COMERCIO-ABANCA, el campeonato que organiza este periódico en colaboración con Triocar, el Patronato Deportivo Municipal de Gijón y Coral Golf, volvió a ser, como en ediciones anteriores, un auténtico éxito.

El listón de la competición

Juan Luis Hernanz también contribuyó a poner el listón a una gran altura al acreditar tres puntos menos que el vencedor final, clasificándose segundo en la tabla definitiva. José Vicente Santa Cruz también acabó entre los más destacados del campeonato y con 42 puntos logró situarse en la tercera plaza.

Rafael Cruz, por su parte, realizó un gran recorrido, confirmó los pronósticos y fue el mejor del torneo en la modalidad scratch al totalizar 35 puntos al término de su partida.

Los participantes también reconocieron con un sonoro aplauso los méritos de Salvador Somoano, que, con 41 puntos, acabó el torneo en la cuarta posición de la clasificación final hándicap y fue el mejor jugador sénior.

Durante la clausura también se desvelaron los nombres de los jugadores que representarán a la Rasa de Berbes en la final, el 21 se septiembre en Castiello. Juan Cueto Miravalles y Juan Vigón lo harán tras clasificarse en la modalidad scratch y Juan Luis Hernanz, Salvador Somoano y Marina Fernández, en la hándicap.