Gerardo Rubiera conquista Castropol

Los premiados posan en la tradicional foto de familia, en la clausura del Trofeo EL COMERCIO-ABANCA, en el Castropol Golf .

César Sánchez Tessier Gijón Domingo, 10 de agosto 2025, 13:27 Compartir

El Trofeo EL COMERIO-ABANCA está cada vez más cerca de finalizar la fase previa de su vigésima novena edición. Pero antes, el torneo recaló en el Castropol Golf, donde desde hace casi una década el torneo llega puntualmente por estas fechas. Cerca de medio centenar de jugadores lucharon sobre los greens del recinto de Tol por estar entre 55 jugadores que tratarán de hacerse con el triunfo en la final del torneo, a finales del próximo mes de septiembre, en Castiello.

Entre todos ellos, Gerardo Rubiera fue el mejor. El golfista mostró gran confianza en su juego y saltó al campo dispuesto a conseguir el triunfo. No falló y tras completar el recorrido con un total de 42 puntos, consiguió su objetivo y ya está entre los ganadores de las pruebas del Trofeo EL COMERCIO-ABANCA, el torneo que este periódico organiza en colaboración con Triocar, el Patronato Deportivo Municipal de Gijón y Coral Golf.

Ampliar Álvaro de Rivera y Gerardo Rubiera, con Josefina Fernández, de ABANCA, tras la entrega de premios. E. C.

Una excelente meteorología también acompañó a los participantes durante toda la jornada y los jugadores se vuelven a llevar un recuerdo imborrable del Trofeo EL COMERCIO-ABANCA, el gran clásico del golf regional.

También estuvo cerca de la victoria David Campón, que concluyó el recorrido con 39 puntos, con los que logró encaramarse hasta la segunda posición de la clasificación general. Pero no solo estos dos jugadores brillaron en el club que dirige Pedro García, ya que Álvaro Escudero también despachó una buena actuación y firmó una tarjeta con 38 puntos, que le dieron la tercera posición.

En lo que se refiere a la modalidad scratch, Álvaro de Rivera realizó el mejor juego de todos los participantes y acreditó un resultado de 27 puntos, con los que se hizo con el galardón de ganador de esta categoría del Trofeo EL COMERCIO-ABANCA.

También brilló en este torneo, Juan Ignacio Rodríguez en el que no dejó pasar la ocasión de situarse en uno de los puestos de privilegio de la prueba y fue el mejor entre los jugadores del colectivo de categoría sénior del torneo.

El equipo que representará al Castropol Golf en la final del torneo en esta ocasión estará integrado por David Campón y Santiago García, clasificados en la modalidad scratch, mientras que en la hándicap los jugadores que lucirán el emblema del campo de Tol serán Juan Ignacio Rodríguez, José María Martínez y Juan Manuel Méndez.

