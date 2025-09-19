El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

José Seguín recibe su premio junto a excompañeros y amigos en la iglesia vieja de Sabugo, en Avilés. Pablo Nosti
Piragüismo

José Seguín recibe el premio Pala de Oro 2025 en Avilés

El castrillonense, doble diploma olímpico en Montreal 1976, fue homenajeado por la Asociación de Veteranos del Piragüismo del Principado de Asturias

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:54

La de José Seguín, premio Pala de Oro 2025 en Avilés, fue una carrera meteórica. Con apenas cinco años de práctica como piragüista tardío –empezó ... con 18– se ganó un puesto en el equipo nacional que representó a España en los Juegos Olímpicos de Montreal, en 1976. Fue uno de los encargados de abrir la brecha en un deporte que a partir de entonces ganó reconocimiento, adeptos y un sinfín de practicantes.

