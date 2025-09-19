José Seguín recibe el premio Pala de Oro 2025 en Avilés

La de José Seguín, premio Pala de Oro 2025 en Avilés, fue una carrera meteórica. Con apenas cinco años de práctica como piragüista tardío –empezó ... con 18– se ganó un puesto en el equipo nacional que representó a España en los Juegos Olímpicos de Montreal, en 1976. Fue uno de los encargados de abrir la brecha en un deporte que a partir de entonces ganó reconocimiento, adeptos y un sinfín de practicantes.

Pese a ser uno de los destacados de la representación española, tan necesitada de deportistas en las grandes finales olímpicas, los éxitos de algunos de sus compañeros, especialmente el del candasín Herminio Menéndez, ensombrecieron los dos diplomas olímpicos conseguidos por nuestro protagonista.

Los méritos de José Seguín (Las Bárzanas, Castrillón, 1951) quedaron en un segundo plano y casi nadie supo de sus dos diplomas olímpicos. Fue cuarto en el K2 500 metros y quinto en el 1.000, formando barco con Guillermo del Riego. Casi cincuenta años después de aquello, el castrillonense ha recibido en Avilés el premio Pala de Oro 2025, galardón anual que entrega la Asociación de Veteranos del Piragüismo del Principado de Asturias.

Seguín fue el principal protagonista de un acto que tuvo lugar en el restaurante La Quinta Araña de la Plaza del Carbayo y en el que estuvieron presentes compañeros y amigos como Rufino Juan, Eloy, José Julio, Carlos Cotera, Luis Guido, Pepín Truyes y Gonzalo.

Dos años después de su éxito en Montreal, se retiró de la competición con tan solo 27 años. «Siempre he sido muy testarudo. Hubo cosas que no me gustaron y rompí». El palista castrillonense tuvo algunos problemas con técnicos de la Federación Española y decidió abandonar el equipo nacional, a la par el piragüismo como palista.

Sin embargo, años después, hasta 1987, se convirtió en entrenador del Club Náutico Ensidesa, cuando a petición de la Federación Española accedió al cargo de seleccionador del equipo de canoa, con el que acudió a los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Entre 1989 y 2003 fue director del Centro de Alto Rendimiento de Trasona y entre 2003 y 2007 técnico del equipo nacional júnior en la Residencia Joaquín Blume de Madrid y, a continuación, entrenador de varios palistas de la selección absoluta.

Cuando se cumplieron treinta años de sus diplomas olímpicos, Seguín, que cerró su carrera deportiva con varios títulos de campeón de España, numerosas victorias en regatas regionales y nacionales, un tercer puesto en la Regata Internacional de Zaadam (Holanda) y otro en la de Nottingham (Inglaterra); recordó en LA VOZ que se inició en el piragüismo porque «una tarde, paseando por la ría de Avilés, me dio envidia de unos chicos que remaban en piragua. Me dije que yo también podía hacerlo». Reconoce «70 vuelcos, llegué a contarlos», en sus primeras incursiones.