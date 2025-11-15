Alba García, en la Gala del Deporte avilesino: «El deporte nos educa en la empatía»

No era una edición más de los Premios Tiempo del Deporte en Avilés. El veinticinco aniversario de esta iniciativa de la Fundación Deportiva Municipal del ... Ayuntamiento de la ciudad llenó de emotividad la gala de entrega celebrada este viernes en el auditorio de la Casa de Cultura. Eran las bodas de plata de la gran fiesta del deporte avilesino, con una protagonista, la atleta Alba García, que recibía el premio especial. Ella mejor que nadie ejemplifica el espíritu de los galardones con una trayectoria en la que ha pasado casi por todas las categorías hasta llevarse el premio grande.

«Yo he estado varias veces ahí sentada y sé que estos premios son un impulso para seguir, no sólo para los deportistas, sino también para entrenadores, para los clubes y para el personal directivo», aseguró en su discurso Alba García emocionada.

La atleta añadió que este premio le había hecho reflexionar sobre el valor del deporte en su vida, en especial tras ser diagnosticada de una artitris reumatoide que forzó su retirada. «Hasta ese momento, mi vida giraba en torno a metas y objetivos deportivos. Sin embargo, tras recibir ese diagnóstico, me vi en la necesidad de reinventarme, no solo física y emocionalmente, sino también en el plano profesional. Este proceso de adaptación me permitió descubrir el auténtico valor del deporte. Digamos que me obligó a aplicar todo lo aprendido en una pista de atletismo en mi nueva 'vida real', por decirlo de alguna forma», recordó.

Esa experiencia vital le llevó a Alba García a hacer una reflexión más profunda: «Sabemos que el deporte es salud y que nos transmite valores, pero también nos forma como personas y nos educa, dotándonos de herramientas muy valiosas para gestionar con éxito cualquier situación que la vida nos presente. Siempre digo que no podemos decidir lo que nos ocurre —ojalá pudiéramos, pero sí depende de nosotros la actitud con la que lo afrontamos».

También reivindicó el deporte «para romper barreras en una sociedad cada vez más individualista. El deporte nos educa en la empatía, nos enseña a compartir con los demás y a ser solidarios con cualquier causa». Por eso, la atleta avilesina hizo un llamamiento a quienes toman decisiones: «Que nunca dejéis de fomentar y apoyar al deporte y a sus deportistas. Y no solo a los que triunfan como los que están aquí sentados, que también por supuesto, sino también a los que empiezan, los que nunca obtienen resultados, a los clubes que les facilitan que lo hagan, a sus entrenadores y entrenadoras que trabajan, en la mayoría de los casos, de forma altruista».

La gala, presentada por Cristina Arias y presidida por la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, también reconoció las trayectorias deportivas de de José Andrés Blanco, ejemplo de superación en el deporte adaptado; Isabel Cortavitarte, una referencia para el judo y la lucha sambo de la ciudad; Francisco José Blanco, pionero en la escalada asturiana y en la equipación de rocódromos a nivel mundial, y Fernando Fernández Núñez, exdirector de la Fundación Deportiva Municipal.

Además, recibieron menciones especiales por su 25 aniversario el Grupo Cicloturista San Agustín, Judo Club Avilés y el Llaranes, y por sus ascensos, el Real Avilés Industrial, La Curtidora, el Navarro, el Valoe y el Belenos –que no acudió en señal de protesta por la deuda del Ayuntamiento–. Comparten la distinción Jorge Lorenzo, técnico ayudante de la selección nacional de baloncesto, Yumey González, seleccionadora de España de longboard; Abel Serdio, por su participación en el Mundial de balonmano; María Schlegel, internacional en el Mundial de voleibol; Nerea Teixeira, número uno del ranking nacional absoluto y octava del ranking mundial de kata cadete de karate; Nicolás de las Heras, campeón y nuevo récord del mundo de las 24 horas en máster 60; y los fotoperiodistas Ricardo Solís y Marieta Álvarez, por ser parte de la historia gráfica del deporte avilesino durante más de 25 años.

En el apartado de deporte base, los premiados fueron Ana Sáez García, por su trayectoria formativa en natación artística desde su llegada a Avilés y el Club Óscar Fernández (judo y lucha sambo), que se ha consolidado como un referente en la enseñanza del judo y las artes marciales.