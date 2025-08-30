«Apostamos por la hípica por los valores que representa»

Referente.Juan Díaz, CEO de Oquendo, uno de los patrocinadores del Concurso de Saltos.

Iván García Gijón Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Juan Díaz (Gijón, 1977) no se quiso perder este miércoles la prueba principal del día. El CEO de Oquendo hizo entrega al portugués Rodrigo Giesteira del galardón como ganador del trofeo al que da nombre la popular marca de cafés de la que Díaz es el máximo responsable desde hace seis años. Hablar de Oquendo es, también, hacerlo del Hípico de Gijón.

–Pocas marcas tienen tanta vinculación con el certamen de Las Mestas como Cafés Oquendo...

–Así es. Siempre hemos colaborado con el Hípico de Gijón de una forma u otra. Patrocinando alguna prueba, dando nombre a algún trofeo... Siempre hemos apostado por la hípica. Creemos bastante en la fuerza y los valores que transmite el deporte en general, pero es cierto que aquí nos sentimos más representados por el tipo de deporte que es: la concentración para los saltos, cómo se cuidan los detalles, que cada cosa tiene que ser muy milimetrada... Y luego creemos que el concurso de Las Mestas tiene bastante prestigio. No solo por lo que representa en la región, a modo de colofón del verano, sino también por lo que significa a nivel nacional y dentro de Europa, así que más motivo si cabe para querer ser parte de este gran evento.

–Le ponen incluso el nombre a uno de los trofeos, el último de este miércoles, del que usted hizo entrega al ganador. ¿Qué supone?

–Representar a Oquendo en la entrega es una satisfacción enorme y lo hago encantado.

–Se habla de mejor nivel de participantes y de más público. ¿Lo percibe así?

–El hecho de que haya más puestos y ofertas gastronómicas y comerciales alrededor del certamen le da mucho más atractivo. Yo estos días estoy viendo más gente que el año pasado y eso es fruto de esa gestión del Patronato y del Ayuntamiento, de los patrocinadores, las marcas y los medios.

–¿También en el puesto de Oquendo?

–Ha pasado más gente que el año pasado a estas alturas, sí.

–¿Diría que se están cumpliendo las expectativas entonces?

–Tendremos más visitas, seguro que sí. Viendo cómo fue la Feria de Muestras, que es también el termómetro del verano, seguro que recibiremos a más gente que el año anterior.

–Y en cuanto a lo puramente deportivo. ¿Hay algún competidor que le haga especial ilusión tener en Las Mestas o al que le gustaría ver ganar?

–Lógicamente, si tuviera que decantarme, me gusta siempre que ganen los españoles y, si puede ser, algún asturiano. Pero soy un aficionado más, no tengo especial predilección por uno u otro. Sí que me gusta ver todos los días las pruebas deportivas siempre que el trabajo me lo permita.

–¿La relación entre Oquendo y el Hípico va para largo?

–Seguro. La empresa es de 1986 y yo el recuerdo que tengo es que en los últimos veinte años hemos colaborado siempre. Hemos ido aumentando la presencia con la cafetería que hemos montado en los últimos años para que el puesto de Oquendo sea un punto de encuentro dentro del recinto de Las Mestas y un lugar desde el que seguir las pruebas.

–¿Se plantean dar el salto a algún otro deporte o institución del panorama regional?

–Ahora mismo lo que es el presupuesto de este año lo tenemos cubierto con los patrocinios y colaboraciones. Lo que sí que estudiaremos entre septiembre y octubre es el presupuesto para el año que viene. Seguro que cae alguna cosa más.

–Que el Hípico de Gijón recuperase las cinco estrellas sería...

–Sería muy positivo, qué duda cabe. Cuanto más nivel tenga, más repercusión y más jinetes de nivel, mejor. Pero no solo para la marca. Entiendo que para la ciudad, patrocinadores,... Nadie estaría incómodo con ese cambio.

–¿Y qué le parece el nuevo aspecto de Las Mestas tras la reforma de este año?

–Los cambios han sido para mejor. El recinto mejora caché y las instalaciones igual. Y la prueba de ello es que se ve a más gente. Con todas las personas con las que he hablado están encantados con los cambios.

Temas

Hípica

Gijón