Asturias, de cabo a rabo, para hacer visible la esclerosis

El lavianés Héctor Moro sigue completando retos solidarios en su afán por ayudar a personas con necesidades. El último desafío fue hace tan solo unos ... días y lo hizo en compañía de su amigo, el ciclista de Blimea Roberto Camblor. Ambos se subieron a una bicicleta para recorrer los 280 kilómetros, con más de 3.000 metros de desnivel acumulado, de la carretera nacional 634 que cruza toda la región entre Cantabria y Galicia. El propósito merecía la pena. Se trataba de recaudar fondos para la Asociación Asturiana contra la Esclerosis Múltiple.

«Tenemos una amiga que padece esta enfermedad y queremos aportar nuestro granito de arena dentro de lo posible», apunta el atleta. Y es que empieza a ser habitual que estos dos deportistas se unan para ayudar a la Asociación.

Primero fue con el denominado 'Duelo' y poco después con el 'Duelo 2.0'. Iniciativas que llevan a cabo para tratar de dar una inyección económica a esta causa solidaria. La prueba tuvo lugar el pasado sábado a las 7.30 horas con salida en el Puente de Unquera de la vecina región de Cantabria y final, casi diez horas después, en Castropol previo paso por Ribadesella –donde coincidieron con el Descenso Internacional del Sella–, Nava, Oviedo, Luarca y Navia.

«Vengo del mundo del ciclismo aunque es cierto que actualmente tengo la bicicleta abandonada y dedico el cien por cien del tiempo libre a correr», explica Héctor Moro, que encadena participaciones en maratones por toda la geografía penínsular.

El deportista lavianés, a pesar de no estar entrenando día a día con la bicicleta, dijo que sí a la propuesta de Camblor y juntos pudieron completar la ruta marcada. Por el camino tuvieron que hacer frente a la ola de calor que azota estos días la Península, pero también a la niebla e incluso el frío en algunos tramos.

Las pedaladas de estos deportistas junto a los más de un centenar de donates lograron superar los 1.500 euros de recaudación. El reto, por lo tanto, ha sido todo un éxito. «Cuando decidimos hacer esto el objetivo era alcanzar los mil euros, una cifra que nos marcamos siendo exigentes», reconoce.

Un montante que podría incluso aumentar en los próximos días ya que los interesados aún están a tiempo de aportar una pequeña cantidad para la causa. Con un ingreso de 15 euros podrán recibir una camiseta conmemorativa.

También existe la posibilidad de hacerse con el libro de Héctor Moro 'Maratón de Vida', que tiene un precio de 10 euros. Existe además la posibilidad de realizar pequeños donativos de una cantidad igual o superior a 5 euros. Estos últimos recibirán una copia de la versión digital del libro. Para ello, se deberá de realizar un Bizum al teléfono 684 625 800 incluyendo como concepto: 'donativo N-634'.

Carrera contra el cáncer

Héctor Moro no para y ahora se centra en la organización de una nueva carrera contra el cáncer. «El día 18 de este mes se cumplen trece años de la muerte de mi padre por un cáncer y el próximo 25 de septiembre en Llorio, en Laviana, celebraremos la carrera 'Llorio contra el Cáncer'». «Con la muerte de mi padre comenzamos con este tipo de retos, «es la esencia de todo esto», subraya este atleta todoterreno.