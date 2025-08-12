El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Hector Moro y Roberto Camblor con amigos y representantes de la Asociación. E. C.

Asturias, de cabo a rabo, para hacer visible la esclerosis

Héctor Moro y Roberto Camblor cruzan el Principado para recaudar fondos que permitan lucha contra esta enfermedad

Álvaro Fernández

Pola de Laviana

Martes, 12 de agosto 2025, 20:01

El lavianés Héctor Moro sigue completando retos solidarios en su afán por ayudar a personas con necesidades. El último desafío fue hace tan solo unos ... días y lo hizo en compañía de su amigo, el ciclista de Blimea Roberto Camblor. Ambos se subieron a una bicicleta para recorrer los 280 kilómetros, con más de 3.000 metros de desnivel acumulado, de la carretera nacional 634 que cruza toda la región entre Cantabria y Galicia. El propósito merecía la pena. Se trataba de recaudar fondos para la Asociación Asturiana contra la Esclerosis Múltiple.

