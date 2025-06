Asturias conquista cuatro medallas en el Campeonato de España de boxeo

Dos medallas de oro, una de plata y otra de bronce. Fue el balance con el que la expedición asturiana se volvió del Campeonato de ... España de boxeo celebrado en Segovia el pasado fin de semana en el que, además, el Principado se consagró como la tercera mejor autonomía en el cuadro femenino.

«Fuimos representados por ocho deportistas. Cuatro cayeron en primera ronda y los otros cuatro fueron los que obtuvieron medalla», comenta el seleccionador Pedro Meré. La primera de las preseas doradas no necesita presentación. Fue la olímpica gijonesa Laura Fuertes, quien no dio opción a sus rivales. «Ganó bastante sobrada sus tres combates, mostrando un nivel muy alto», observa Meré. Tanto Fuertes como Ana González, el otro oro, no cedieron ni un solo asalto. González es la única de las cuatro medallas que pertenece al club Creando Escuela.

Los otros tres, empezando por la propia Fuertes, militan en el Meré Boxing Academy. Marcos García fue la única medalla masculina. Se colgó una plata tras alcanzar la final en su categoría de 92 kilogramos. «Hizo un gran papel, perdió en la final contra un luchador muy experimentado, el representante de Cataluña, que ya había sido campeón de España». Cristina Leboreiro, bronce, completa el cuarto de los metales cosechados por la delegación asturiana, en un papel que demuestra que «la cantera asturiana está en alza, sobre todo a nivel femenino», en palabras del propio seleccionador.

«Orgullo» en la Federación

Un sentir al que se suman desde la Federación Asturiana de boxeo. «Orgulloso de nuestra representación y de nuestros deportistas», valoraba el presidente Jorge Alonso del papel asturiano en el nacional de Segovia. Para Alonso, la cosecha de cuatro medallas denota que «el deporte está en auge» aunque reconoce que su disciplina «necesita más patrocinadores», asumiendo el «esfuerzo titánico» que tienen que hacer para participar en estos eventos.