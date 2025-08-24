El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Podio de la Patrulla Infantil C1, con los asturianos Jorge Quiroga, Saúl Ávila y Lucas García en lo más alto. FPPA

Asturias regresa del Campeonato de España de Slalom con un oro y dos bronces

El trabajo con esta especialidad, aún sin demasiado arraigo en el Principado, empieza a dar sus frutos en forma de resultados

C. T. T.

Gijón

Domingo, 24 de agosto 2025, 19:55

El Campeonato de España por Comunidades Autonómicas de Slalom se presentaba como un reto de altura para la delegación asturianas, formada por nueve deportistas, todos ... ellos bajo la dirección del técnico Sergio Llorente. El resultado no pudo ser mejor ya que la expedición del Principado, que llegó anoche a Asturias tras un largo desplazamiento de más de ocho horas desde la localidad de Ponts, se trajo bajo el brazo tres medallas.

