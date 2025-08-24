Asturias regresa del Campeonato de España de Slalom con un oro y dos bronces

El Campeonato de España por Comunidades Autonómicas de Slalom se presentaba como un reto de altura para la delegación asturianas, formada por nueve deportistas, todos ... ellos bajo la dirección del técnico Sergio Llorente. El resultado no pudo ser mejor ya que la expedición del Principado, que llegó anoche a Asturias tras un largo desplazamiento de más de ocho horas desde la localidad de Ponts, se trajo bajo el brazo tres medallas.

El equipo del Principado arrancó de la mejor manera la primera de las dos jornadas. Fue cuando logró el oro en Patrulla Infantil C1 con Lucas García, Jorge Quiroga y Saúl Ávila, y dos bronces en Cadete C1 y K1 con Diego García, Diego Ávila y Javi Rivero. Al día siguiente, no hubo preseas, pero sí resultados prometedores para una disciplina que trata de arraigarse en Asturias –es el tercer nacional en el que participa–.

«Solamente haber logrado la medalla de oro en Patrulla Infantil C1 ante vascos y catalanes es ya no un éxito, es algo impensable con lo poco que llevamos en slalom», explicaba, durante el trayecto de vuelta hacia Asturias, Almudena Ávila, responsable del Comité de Slalom de la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias. «Lo que esperamos ahora es que estos resultados se mantengan y se repliquen en la categoría sénior», añade.

El slalom es una modalidad olímpica del piragüismo prácticamente desconocida en Asturias. Se trata de recorrer con destreza en el menor tiempo posible en una kayak o canoa un canal de aguas bravas, cuyo trazado aumenta su dificultad por el paso obligado de unas puertas, lo que lo convierte en todo un espectáculo deportivo.

La territorial asturiana ha buscado apoyo externo para implantar esta modalidad en Asturias y para ello ha recurrido al técnico Sergio Llorente, que, explica Almudena, «cuenta con experiencia y bagaje» tras haber estado con el equipo argentino y mexicano. «Es un técnico muy prometedor», añade.