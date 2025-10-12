El avilesino Héctor Brea se volverá a ver las caras con Andoni Gago, campeón de España y de Europa
El púgil avilesino se medirá en el Pamplona Arena el próximo sábado 18 de octubre a un boxeador también veterano que regresa al ring meses después de debutar en MMA tras más de un año retirado
Avilés
Domingo, 12 de octubre 2025, 19:31
Héctor Brea (Avilés, 1984) está más de vuelta que nunca. A sus 41 años y después de cumplir uno de sus sueños como fue ... boxear hace unos meses en el extranjero, el púgil local regresará al ring para volver a verse las caras con un viejo conocido como Andoni Gago (40 años), cuatro veces campeón de España y dos de Europa.
Será el próximo sábado día 18 en el Pamplona Arena y Brea intentará dar la sorpresa ante el púgil que le quitó el invicto en noviembre de 2017. El avilesino llegará al combate con un récord de 13 victorias y 2 derrotas, mientras que Ander Gago tiene unos números de 27 victorias, 7 derrotas y 4 empates como profesional, aunque, pese a debutar recientemente en MMA, no boxea desde noviembre de 2023.
