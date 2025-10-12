El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Héctor Brea a la izquierda y Andoni Gago a la derecha. Laburgueno / LVA
Boxeo

El avilesino Héctor Brea se volverá a ver las caras con Andoni Gago, campeón de España y de Europa

El púgil avilesino se medirá en el Pamplona Arena el próximo sábado 18 de octubre a un boxeador también veterano que regresa al ring meses después de debutar en MMA tras más de un año retirado

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:31

Comenta

Héctor Brea (Avilés, 1984) está más de vuelta que nunca. A sus 41 años y después de cumplir uno de sus sueños como fue ... boxear hace unos meses en el extranjero, el púgil local regresará al ring para volver a verse las caras con un viejo conocido como Andoni Gago (40 años), cuatro veces campeón de España y dos de Europa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la mujer que había sido rescatada por un joven tras precipitarse por el Muelle
  2. 2 Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz
  3. 3 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  4. 4 ¿Colocar la bandera de España en el balcón es motivo de multa?
  5. 5

    El ahorro que supone convertir los bajos comerciales en pisos en Oviedo
  6. 6 La Media Maratón de Gijón, de récord en récord
  7. 7 Fallece Alejandro Sierra, histórico propietario de la camisería Sierra de Gijón
  8. 8 «No hay más jabalíes, pero se han ido a donde no se les caza»
  9. 9 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica
  10. 10 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El avilesino Héctor Brea se volverá a ver las caras con Andoni Gago, campeón de España y de Europa

El avilesino Héctor Brea se volverá a ver las caras con Andoni Gago, campeón de España y de Europa