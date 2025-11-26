El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Felipe Blanco, a la izquierda, junto a Mariví Monteserín, en la firma de un convenio con Pasek. José Simal
Rugby

El Ayuntamiento de Avilés acerca posturas con el Pasek Belenos para saldar su compromiso

«Estamos muy contentos», comenta el presidente del club, Felipe Blanco. «Manu Campa nos ha dado su palabra de que pronto pasaremos página»

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:16

Después de meses de mucha tensión entre ambas partes y una importante presión pública por parte del club, el Ayuntamiento de Avilés ha acercado posturas ... con el Pasek Belenos de cara a llegar a un acuerdo próximo y encauzar las relaciones de una vez por todas.

