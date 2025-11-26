El Ayuntamiento de Avilés acerca posturas con el Pasek Belenos para saldar su compromiso

Después de meses de mucha tensión entre ambas partes y una importante presión pública por parte del club, el Ayuntamiento de Avilés ha acercado posturas ... con el Pasek Belenos de cara a llegar a un acuerdo próximo y encauzar las relaciones de una vez por todas.

«Estamos muy contentos», comenta el presidente del club, Felipe Blanco. «He recibido una llamada de Manu Campa –portavoz del gobierno local– y me ha dado su palabra de que en un breve espacio se resolverá el compromiso económico que tenemos pendiente», que según el mandatario blanquiazul era de 50.000 euros, restantes de un montante prometido al club tras su ascenso a División de Honor.

Desde el Muro de Zaro respiran algo más tranquilos, pues el tema de la deuda pendiente «era algo que nos tenía un poco atascados o preocupados. La llamada ha sido conciliadora y la agradecemos mucho», toda vez que los últimos intentos del club de comunicarse con el consistorio no habían dado sus frutos, ni a nivel personal ni tampoco a través del registro.

Tras una conversación de «más de media hora», tanto Campa como Blanco trataron «varios puntos, además del compromiso económico. A la espera de que llegue el momento del cobro y que podamos pasar página, también pensamos en el futuro. Nos han trasladado en el nuevo presupuesto que habrá mejora en las instalaciones deportivas de la ciudad y esperamos que también las haya para la práctica del rugby. Necesitamos mejorar la seguridad y es algo que hemos solicitado en varias ocasiones».