El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Bárbara González, la segunda por la derecha, junto a sus compañeras de equipo y la expresidenta de la Federación Española, la asturiana Asunción Loriente. LVA
Remo de mar

Bárbara González se trae el oro europeo máster para Corvera

La avilesina estrenó el Campeonato de Europa de la categoría con un primer puesto representando al club alicantino Altea

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:49

Comenta

Aunque no lo parezca, Bárbara González (Avilés, 1976) tiene 49 años. Y, después de años de entrega y dedicación al deporte, ha hecho historia ... colgándose la medalla de oro en el primer Campeonato de Europa máster de remo de mar, una modalidad más divertida y también más complicada con respecto al remo olímpico tradicional que todos conocemos. La competición se disputó en Antalya (Turquía) y Bárbara formó parte, como única asturiana, del club alicantino Altea, que ejercía como selección española al uso. «Es una competición por clubes, aunque representábamos a España», desgrana la avilesina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3 La familia de Nico Riestra, la última perla del Sporting de Gijón: «No es Lamine Yamal. Los pies, en el suelo»
  4. 4 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  5. 5 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  6. 6

    Amazon plantea despedir 1.200 trabajadores en España: estos son los centros afectados
  7. 7

    Juicio por la presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»
  8. 8 Terror en el parque Isabel la Católica de Gijón
  9. 9

    Banduxu, la aldea de las veintisiete tumbas
  10. 10 Día de Todos los Santos: ¿qué tiendas y centros comerciales abren este fin de semana?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Bárbara González se trae el oro europeo máster para Corvera

Bárbara González se trae el oro europeo máster para Corvera