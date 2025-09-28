El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pablo Alperi, Alberto Fernández, Juan García-Ochoa, Díaz-Negrete Palacio y Díaz-Negrete Sanz, con la copa. JGO
Golf

Castiello se corona en el Nacional de Interclubes de golf

El equipo local derrota en la final por 2.5 a 0.5 a El Prat, vigente campeón, y conquista el trofeo en una ajustada final

Iván García

Iván García

Gijón

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:41

Castiello conquistó el Nacional de Interclubes de golf. El equipo local se impuso en las instalaciones del club de golf del mismo nombre a ... un siempre combativo El Prat por 2.5 a 0.5 en una final más ajustada de lo que refleja el marcador final.

