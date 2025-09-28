Castiello se corona en el Nacional de Interclubes de golf

Castiello conquistó el Nacional de Interclubes de golf. El equipo local se impuso en las instalaciones del club de golf del mismo nombre a ... un siempre combativo El Prat por 2.5 a 0.5 en una final más ajustada de lo que refleja el marcador final.

A las 10.20 comenzó la actividad sobre el verde del club de Castiello entre los dos contendientes, que ya se habían batido el cobre el curso pasado por el cetro de clubes. Miguel Díaz-Negrete Palacio y Pablo Alperi, en sus duelos individuales, se impusieron a los catalanes Marcel Fonseca y Josep María Serra. Ambos duelos llegaron igualados al hoyo 17 y los dos cayeron del lado asturiano, dejando en mero trámite el resultado final en el duelo por parejas, en el que Juan García-Ochoa y Alberto Fernández empataron contra el tándem visitante, formado por Xavier Yagüe y Javier Santolaya, dejando así el título en casa.

«Ha estado todo muy igualado, llegó un momento en el hoyo 11 que estaban todos los partidos empatados», reconocía García-Ochoa. El jugador del equipo ganador destacaba el «éxito» del club, tras jugar su cuarta final en los últimos cuatro años, en las que se ha impuesto en dos. «Los detalles, al final, marcaron la diferencia», insistía el jugador, que ayer participó en el enfrentamiento de dobles.

La tarea no era sencilla. El Prat, vigente campeón, llegaba también con el hándicap más bajo al verde de Castiello. «Tanto para el equipo como para el club es un éxito todos los años poder disputar y competir este torneo. Que se conozca Castiello en España». Una visibilidad que García-Ochoa está convencido de que ha sido positiva: «Todos los jugadores estaban encantados de cómo estaba el campo».

Europeo de Interclubes

Con este triunfo, el equipo de Castiello se asegura también la plaza para participar en el Campeonato de Europa de Interclubes. Por ello, aunque el de ayer iba a ser la última participación de Pablo Alperi con la escuadra gijonesa antes de dar el salto al profesionalismo, confían en estirar unas semanas su militancia en la misma. «Estamos intentando que aguante un mes más», ironizaba el jugador. «Perder a un jugador de élite es duro para nuestro club, pero, si no puede jugar, estaremos encantados y agradecidos por sus servicios».

El otro equipo asturiano, La Barganiza, finalizó su participación cayendo en la última fecha por 2-1 ante el Club de Golf de Sant Cugat en el duelo por la séptima plaza, por lo que terminan en octavo lugar.