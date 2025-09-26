Castiello toma el mando en el Nacional de interclubes

Real Club de Castiello fue el mejor en la jornada inaugural del Campeonato de España Interclubes que, desde ayer, se celebra en los greens de ... El Roblón. Los 18 equipos participantes disputaron la fase 'stroke play' del torneo. La Barganiza, el otro equipo asturiano en el torneo, finalizaba en la séptima plaza.

La formación gijonesa integrada por Miguel Díaz-Negrete Palacio, Pablo Alperi, Juan García-Ochoa y Alberto Fernández, con Miguel Díaz-Negrete Sanz, como capitán de campo, firmó una excelente jornada en la que sus jugadores totalizaron 206 golpes, cuatro bajo el par, con los que se situaron primeros en el 'flght' del Nacional. Miguel Díaz-Negrete fue el más destacado en el conjunto de Castiello, al acreditar un resultado de 67 golpes (-3). Pablo Alperi lo secundó en la clasificación con 69 impactos (-1). Juan García-Ochoa jugó al par (70), mientras Alberto Fernández firmó una tarjeta con 73 golpes.

El Prat, que saltaba al campo para dar el primer paso para renovar el título nacional, concluyó en segunda posición con 213 golpes (+3). Los Lagos se hizo con la tercera plaza, con 217.

Esta primera jornada de competición ha servido para determinar los emparejamientos 'match play' de cuartos para el título. Castiello medirá fuerzas hoy con el equipo de Las Palmas, mientras que la escuadra sierense tendrá como rival a la potente formación de El Prat.