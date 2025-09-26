El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El tiempo acompañó en la primera jornada de competición. J. SIMAL

Castiello toma el mando en el Nacional de interclubes

Los gijoneses fueron los mejores en la primera jornada del Campeonato de España, que se celebra en los greens del club de El Roblón

César Sánchez Tessier

César Sánchez Tessier

Gijón

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

Real Club de Castiello fue el mejor en la jornada inaugural del Campeonato de España Interclubes que, desde ayer, se celebra en los greens de ... El Roblón. Los 18 equipos participantes disputaron la fase 'stroke play' del torneo. La Barganiza, el otro equipo asturiano en el torneo, finalizaba en la séptima plaza.

