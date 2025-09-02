Pablo Blanco: «Si no movemos las fechas del Hípico, el año que viene vamos a tener incluso mejor participación»

Terminada la edición número 82 del Concurso de Saltos Internacional de Gijón, es momento de hacer balance. Pablo Blanco (Gijón, 1988) repasa los seis ... días de espectáculo en Las Mestas, clausurados por la puerta grande, en un domingo con presencia de más de 12.000 aficionados.

–Los números lo dicen todo. Ha sido un Concurso de Saltos histórico.

–Hemos tenido una edición de récord, se han batido todos los registros de asistencia y de apuestas de la historia. Me gustaría remarcar que todas las mejoras hechas por el Patronato en la instalación, a nivel de ocio y deportivo, han contribuido a ese apoyo durante seis días de los gijoneses y el resto de aficionados.

–Más de 50.000 aficionados en el total del Hípico. Se han superado todos los registros de afluencia, ¿no?

–Sí, 44.900 espectadores totales era el registro hasta el año pasado desde que hay constancia. Y conversando con gente que lleva aquí en el concurso varias décadas todos coinciden: nunca ha habido tanta gente como esta edición.

–¿Qué lectura hacen desde el Patronato Deportivo de estos datos?

–La lectura es que el trabajo ha dado sus frutos. También el de otras áreas municipales que nos apoyan, como Parques y Jardines o Emulsa, por decir dos. Y obviamente, también gracias al papel de las empresas que tenemos aquí contratadas. Hablamos de más de un centenar de contratos y más de 750 personas trabajando.

–Deportivamente, el concurso tampoco se ha quedado atrás.

–Hemos tomado diferentes medidas para conseguir ese incremento deportivo. Una de ellas, que creo que ha sido clave, ha sido la de nombrar a Julio Arias como embajador. Nos ha hecho una labor crucial informando a los mejores jinetes del mundo de las singularidades de este evento. También hemos mejorado el parque de obstáculos, que era una de las señas de identidad de Gijón.

–¿Cómo ha sido esa labor de Julio Arias a la que antes me hacía referencia?

–Fundamental. No solo en esa misión de contar las bondades del concurso a los mejores del mundo. Nos ayuda también a la hora de confeccionar el programa deportivo, nos asesora a la hora de las infraestructuras y nos da consejos en base a su experiencia. Siente el concurso de Gijón como suyo y eso es fundamental.

–¿Es una de las espinitas que le quedan clavadas que a última hora se haya caído el campeón europeo, Richard Vogel, quien estaba preinscrito?

–Sí, totalmente, pero el problema en este caso fue que la semana que viene tenía el concurso de Calgary. Una competición que reparte seis millones de euros en premios. Nosotros medio millón. No le daba tiempo a él, como a algunos jinetes a mover a sus caballos de aquí a Canadá en tan poco tiempo, pero tenemos la suerte de que el año que viene, si nada cambia, Calgary debería ser en dos semanas. Creemos que si no movemos las fechas vamos a tener incluso mejor participación, aunque luego nunca se sabe. Pero el trabajo los jinetes lo notan.

Pista de entrenamiento

–¿Tienen algo en mente ya para el próximo año?

–El año que viene, en principio, vamos a tener también una nueva pista de entrenamiento porque la que tenemos aquí tiene cincuenta años y no está en condiciones óptimas. Para esos caballos que valen mucho dinero es importante que ese calentamiento lo hagan en espacios bien preparados.

–Me hablaba antes de coincidir con otros concursos. ¿Es inamovible la fecha del Hípico o se contemplan cambios?

–Contemplar sí se contempla. El año pasado estudiamos mover la fecha ligeramente: una semana antes, una después... Pero hay tantos concursos que al final la puedes mover una semana arriba o abajo y que no nos salga bien. Sabemos que esta fecha funciona y, salvo catástrofe, no lo debemos tocar.

–¿Le compensaría a Gijón recuperar ese nivel de cinco estrellas o cree que es suficiente con la categoría actual?

–Con la dotación económica que tiene el concurso tenemos el programa de pruebas perfecto. Obviamente, nuestro objetivo es seguir creciendo, pero para eso hay que tener más dinero y hay que ver si eso le interesa a la ciudadanía. Ser un cinco estrellas podría ser nuestro objetivo a largo plazo, pero exige una mayor dotación en todos los sentidos. Lo que tenemos ahora funciona perfectamente con las mejoras que hemos implementado. No nos cerramos a ello, pero habría que ver su encaje.

–¿Qué es lo que hace especial al Concurso de Saltos de Gijón: la afición, el verde del terreno...?

–El ambiente, sin ninguna duda. El año pasado una media de 7.500 personas y este de casi 9.000... Es espectacular. También lo otro que dices. El verde, que hay pocas pistas que lo sigan teniendo, todo el tema de las apuestas o la singularidad de los obstáculos. Sé que de Gijón también le gusta mucho a los jinetes y amazonas dónde está ubicado el recinto, próximo a la ciudad y con restaurantes cerca. Todo suma. Tambien el clima, que para España es fresco.

–A nivel de trabajos, además, supongo que os habrá afectado toda la obra de renaturalización del Piles.

–Es así, es la realidad. Hemos tenido que buscar nuevos espacios porque, por ejemplo, nos han derribado el edificio donde hacíamos las acreditaciones y el protocolo del evento, lo que llamábamos el octógono. Hemos tenido que crear nuevos espacios en la grada antigua y adquirir algunas casetas modulares para albergar ahí alguna labor y gracias a eso pudimos acoger el evento.

–También han aprovechado para remodelar el recinto deportivo de Las Mestas.

–Se asfaltó la avenida principal, que estaba algo mal. Y además de albergar espacios en la grada oeste, aprovechamos para introducir unos nuevos aseos porque los anteriores eran de los años sesenta y estaban en unas situaciones que no eran óptimas. El 'feedback' creo que es bueno en general.