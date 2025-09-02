El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pablo Blanco, en Las Mestas, con los obstáculos de fondo. DAMIÁN ARIENZA
Director del Patronato Deportivo Municipal

Pablo Blanco: «Si no movemos las fechas del Hípico, el año que viene vamos a tener incluso mejor participación»

«La labor de Julio Arias como embajador ha sido fundamental informando a los mejores jinetes o ayudándonos para hacer el mejor programa»

Iván García

Iván García

Gijón

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:08

Terminada la edición número 82 del Concurso de Saltos Internacional de Gijón, es momento de hacer balance. Pablo Blanco (Gijón, 1988) repasa los seis ... días de espectáculo en Las Mestas, clausurados por la puerta grande, en un domingo con presencia de más de 12.000 aficionados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 66 años por la cornada de una vaca en Castrillón
  2. 2 Una pelea vecinal en Gijón acaba con dos hospitalizados y un detenido
  3. 3 «Charco», «escupitajo» y «porquería»: las críticas de dos turistas a la playa de Gulpiyuri
  4. 4

    Así será la reforma de la calle Eleuterio Quintanilla de Gijón, que arrancará este mes para reducir espacio al tráfico
  5. 5 Un avilesino, al frente de uno de los mejores hoteles históricos del mundo
  6. 6

    La educación concertada desconvoca la huelga en Asturias
  7. 7

    Óscar Cortés pone la guinda al proyecto del Sporting de Gijón
  8. 8 El Real Oviedo apunta a un final de mercado sin entradas o salidas
  9. 9

    Los expertos alertan: «Podríamos a llegar a tener carabelas portuguesas seis meses al año»
  10. 10

    El mayor ejemplar de carabela portuguesa recogido en Asturias medía 28 centímetros de vela y pesaba 250 gramos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Pablo Blanco: «Si no movemos las fechas del Hípico, el año que viene vamos a tener incluso mejor participación»

Pablo Blanco: «Si no movemos las fechas del Hípico, el año que viene vamos a tener incluso mejor participación»