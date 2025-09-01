Un Hípico de Gijón de récord cierra su edición con mayor afluencia y apuestas de siempre

«La verdad que no, yo por lo menos no recuerdo una edición con tanto público como este año. Desde el primer día, además. Es ... verdad que la meteorología ha acompañado, pero ha sido algo increíble». Javier Gómez asistía ayer por «tercera vez» esta semana al Hípico, dispuesto a despedir el Concurso de Saltos por este año. Más de 12.000 personas se dieron cita en el complejo deportivo para despedir esta la edición número 82 del certamen.

«A nivel social y de espectadores hemos batido récord de espectadores», sintetizaba el concejal de Deportes. Jorge Pañeda se congratulaba ayer al saber que Las Mestas cerraba la semana registrando una cifra total de 53.823 espectadores durante todo el concurso, en la que es su cifra más alta desde que se contabiliza la afluencia al Hípico, con una media de 8.970 personas por jornadas. Mismo escenario en el tema de apuestas, donde el dinero jugado ha superado con creces la de cualquier otra edición: 621.327 euros jugados a lo largo de la semana de saltos y pruebas. El Patronato Deportivo se había puesto el listón alto para esta edición y, cifras en mano, se puede decir que han superado el obstáculo.

«Que todo el mundo puede venir. Ese es el alma y la esencia del Hípico», detalla Pañeda sobre los motivos que hacen del Concurso de Gijón uno de los más populares del panorama nacional. Mientras, en Las Mestas, la gente seguía llegando en masa desde primera hora de apertura de las puertas para no perderse el último día de salto de los caballos, con el plato estrella a última hora: el Gran Premio de Gijón.

«No tengo jinetes preferidos, igual Julio Arias porque es asturiano. Pero lo guapo del Hípico es animar a todos», explicaba Olaya García. «Y las apuestas», matizaba una de sus amigas. Familias, amigos y aficionados de la hípica vibraron por última vez en esta edición número 82 del certamen de caballos gijonés, que bajó su telón por todo lo alto. Ya queda un día menos para la edición del próximo verano.