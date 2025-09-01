El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El público abarrotó el complejo de Las Mestas en el último día de competición.

El público abarrotó el complejo de Las Mestas en el último día de competición. FOTOS: DAMIÁN ARIENZA
Concurso Hípico Internacional de Gijón

Un Hípico de Gijón de récord cierra su edición con mayor afluencia y apuestas de siempre

53.823 espectadores asistieron al Complejo de Las Mestas en el edición número 82 del Concurso de Saltos, en el que se jugaron más de 621.327 euros a lo largo de la semana

Iván García

Iván García

Gijón

Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:14

«La verdad que no, yo por lo menos no recuerdo una edición con tanto público como este año. Desde el primer día, además. Es ... verdad que la meteorología ha acompañado, pero ha sido algo increíble». Javier Gómez asistía ayer por «tercera vez» esta semana al Hípico, dispuesto a despedir el Concurso de Saltos por este año. Más de 12.000 personas se dieron cita en el complejo deportivo para despedir esta la edición número 82 del certamen.

