Rodrigo Giesteira: «Gijón es un sitio especial, los caballos están felices»

Tal vez su nombre no aparecía entre las quinielas de los principales favoritos para alzarse con las pruebas, pero Rodrigo Giesteira se ha ... llevado los trofeos Artiem, Café Oquendo y Gijón Rural en el Hípico de Las Mestas. A lomos de 'Karonia.L' o de 'Kentucky RW', el portugués se está reivindicando sobre el verde gijonés, del que solo tiene buenas palabras y al que cuenta con regresar en la próxima edición, si todo va bien. Entre prueba y prueba saca un rato para charlar con EL COMERCIO.

–Para un competidor de fuera de España, ¿qué impresión tiene del Concurso de Saltos de Gijón?

–Sin duda es uno de los grandes eventos del año. Y es un concurso para el que los caballos tienen que llegar bien preparados. Hay series con algunos de los mejores competidores, pero venía muy convencido de tomarme esta competición realmente en serio. Es uno de mis eventos favoritos del año.

–No es la primera vez que viene...

–He estado tres veces en Las Mestas. Una, en la Copa de Naciones con mi equipo, otra el año pasado y esta, que está siendo la tercera.

–Su nombre quizá no aparecía en ese elenco de grandes nombres antes de esta semana, pero ha dominado casi todas las pruebas en las que ha participado, ganando tres.

–Sí, el año pasado pude conseguir una segunda plaza ya. Nunca me había ido de vacío de Gijón. Este año he ido un paso más allá para ser más rápido que el resto de los competidores. Así que sí, sin duda, las cosas están yendo bien. Los caballos están en muy buena forma y estoy intentando hacerlo lo mejor posible cada vez que salgo al verde.

–¿Ha sido un buen año el suyo en general, no?

–Sí, 'Karonia. L' es un caballo de un nivel superior que me está permitiendo alcanzar mis sueños. Soñaba con ganar un dos estrellas y ella lo hizo, soñaba con ganar un tres estrellas y ella lo hizo. De cuatro, cinco estrellas,... Incluso el oro en la Copa de Naciones. Me está permitiendo llegar a todo lo que había soñado, así que solo nos queda seguir esforzándonos y ver hasta dónde podemos llegar juntos.

–Y eso que también ha utilizado a otros caballos como 'Kentucky RW', con el que también ha vencido.

–Sí, el viernes por ejemplo fue el día de descanso de 'Karonia.L'.

–¿Cómo definiría el ambiente que se vive en Las Mestas?

–Es algo muy especial de este evento. Todos los competidores notamos ese empujón extra que te da el público cuando estamos en el verde. Es difícil incluso a veces el hecho de tener que controlarse y no dejarse ir mientras peleas para ganar cada clasificación. El público es increíble aquí y es lo que este deporte debería ser.

–¿Por qué eligió Gijón para competir en esta fecha en vez de otros concursos como Bruselas o Calgary?

–Gijón es un sitio muy especial para mí como ya dije antes. Siento que los caballos están felices aquí y además estoy cerca de Portugal, mi país. Así que después de este evento aprovecharé para tomarme unas semanas en el norte de Portugal. Después prepararé el Concurso de Saltos de China, así que estaré como un mes o un mes y algo cerca de mis amigos y familia. Estoy contento de competir aquí con mis caballos.

–¿Volverá a Gijón el año que viene?

–Pienso que sí. Está en mis planes. Espero estar en el momento adecuado para venir otra vez y me gustaría volver y hacerlo igual de bien o incluso mejor.

–Como competidor, ¿ve a Gijón recuperando las cinco estrellas?

–Creo que sí. Que se dan las condiciones para que sea un certamen de cinco estrellas. Creo que si no es el año que viene, acabará siendo.

–¿De los jinetes y amazonas que han venido este año a Gijón, con alguno le ha hecho más ilusión compartir concurso?

–Para mí uno de los más especiales es Julien Épaillard con 'Donatello D'Auge', uno de los caballos más rápidos del mundo. Pero en general el nivel es muy alto y te obliga a dar lo mejor de ti mismo en cada competición.