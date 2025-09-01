El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Triunfador.El portugués Rodrigo Giesteira, uno de los grandes triunfadores del Hípico. A. GARCÍA
Concurso Hípico Internacional de Gijón

Rodrigo Giesteira: «Gijón es un sitio especial, los caballos están felices»

«Todos los competidores notamos ese empujón extra que te da el público cuando estamos en el verde»

Iván García

Iván García

Gijón

Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:13

Tal vez su nombre no aparecía entre las quinielas de los principales favoritos para alzarse con las pruebas, pero Rodrigo Giesteira se ha ... llevado los trofeos Artiem, Café Oquendo y Gijón Rural en el Hípico de Las Mestas. A lomos de 'Karonia.L' o de 'Kentucky RW', el portugués se está reivindicando sobre el verde gijonés, del que solo tiene buenas palabras y al que cuenta con regresar en la próxima edición, si todo va bien. Entre prueba y prueba saca un rato para charlar con EL COMERCIO.

