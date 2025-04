El quinto Concurso de Saltos Internacional de tres estrellas de Maeza rozará los 200 caballos

Octavio Villa Gijón Jueves, 24 de abril 2025, 09:53 Comenta Compartir

No es fácil organizar durante cinco años seguidos un Concurso de Saltos Internacional tres estrellas como el de la Yeguada Maeza, en Sariego. Ni tampoco ... hacerlo con una visión que va más allá de la pura competición hípica, hacia un concepto de comarca y de región. Y esto es en lo que están embarcados sus propietarios, el matrimonio formado por Thomas Bares y Cruz Maestre, que este miércoles presentaron la quinta edición de su concurso y, muy en particular, su cartel, que este año es obra de la artista asturiana Breza Cecchini, cuya familia lleva no menos de cuatro generaciones implicada en el mundo del caballo y la hípica.

En lo deportivo, la presentación del Internacional de Maeza se concretará a lo largo de los primeros días de junio próximo, si bien el director de Oxer, la empresa que se encarga de la organización, Álvaro Arrieta, adelantó que «seguirá teniendo tres días, del 4 al 6 de julio, con tres pruebas por día y tres de ranking». Añadió Arrieta que «Yeguada Maeza siempre cuida mucho la calidad, por encima de la cantidad, y el año pasado se quedaron muchos caballos en lista de espera. Este año se están ampliando las zonas de cuadras y pasaremos de los 179 caballos del año pasado a unos 190, y no se superarán los 200, siempre pensando en mantener la calidad y que sea atractivo para los mejores jinetes». Yeguada Maeza estrenará no sólo una ampliación de la zona de cuadras, sino también el hospital veterinario con equipamiento quirúrgico de que dispone para los caballos de alta competición, un recurso no habitual en otros lugares y que aporta a los competidores una tranquilidad adicional sobre el bienestar de sus animales de alta competición. O. V. Los alcaldes de la Comarca de la Sidra y la directora general de Ganadería del Principado reciben explicaciones sobre los trabajos de selección de ejemplares y de cría caballar que se llevan a cabo en la Yeguada Maeza. o. v. La zona quirúrgica del hospital veterinario de Yeguada Maeza se estrena este año. O. V. 1 / Respecto al óleo de Breza Cecchini –que también está exponiendo su obra en el Museo de Bellas Artes de Asturias hasta, precisamente, el 6 de julio próximo–, el responsable de la obra artística de Maeza, Toño Velasco, indicó que tiene «algo de realismo mágico, como toda su pintura, tan vinculada a la naturaleza, a los caballos, al lobo... Y, para mí, habla de una danza que se establece entre el humano –en esta ocasión, una amazona– y el caballo». La propia artista elogió «a la familia Bares y a la Comarca de la Sidra» por «este honor» y les agradeció «la iniciativa de incorporar el arte a este concurso, porque el mundo de los caballos es mágico también para el alma», resumió.

