Moritz Bockes y Caroline Jouisse cumplen los pronósticos en el Descenso a nado de la ría de Navia

Moritz Bockes y Caroline Jouisse cumplieron los pronósticos se impusieron en la edición LXVII del Descenso a la Ría de Navia. Una prueba que ... desbordó todas las previsiones, con la participación de más de mil doscientos nadadores, entre los que se encontraban algunos de los mejores especialistas europeos de aguas abiertas.

La prueba masculina tuvo un guion diferente al desarrollo de la Copa de Asturias, celebrada un día antes. Moritz Bockes no quiso esta vez sorpresas e intentó controlar la prueba nadando en cabeza. El deportista del Santa Olaya Mario Méndez, triunfador un día antes, intentó coger su estela desde los primeros compases tras la salida desde Porto. Sin perder la estela se colocaron Guillem Pujol; y los italianos Federico Tamborrino y Alessio Occhipinti. El alto ritmo impuesto por el alemán acabó por descolgar al nadador vigués, que pudo haber pagado el esfuerzo del sábado.

Moritz Bockes flanqueado por Alessio Occhipinti y Guillem Pujol D. N. Caroline Jouisse, que repitió victoria, junto a María de Valdés Álvarez y Alessia Ossoli. D. N. 1 /

En esta ocasión, la prueba era más corta (5.000 metros) y ahí no encontró rival Moritz Bockes que gestionó con solvencia su ventaja sobre Alessio Occhipinti, al que aventajó en apenas cuatro segundos. Guillem Pujol repitió el tercer lugar del cajón como había hecho en la Copa de Asturias.

En la prueba femenina, salió muy ambiciosa María de Valdés Álvarez. Se puso en cabeza y lideró la prueba gracias a un exigente ritmo. A pesar de todo, no pudo descolgar a Caroline Jouisse, ganadora en la jornada del sábado. La francesa midió mejor los esfuerzos y soltó un ataque en los últimos metros al que no pudo responder la nadadora española, que tuvo que conformarse con la segunda plaza, a seis segundos de la ganadora. Tercera plaza correspondió a Alessia Ossoli, que entró un segundo después.

En la edad de menores A (2.400 metros) ganó Pol Feito, mientras que en categoría femenina, victoria de Alba Castro, una habitual del circuito de travesías de Gijón.