El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Navia ha vibrado todo el fin de semana con las competiciones en la Ría. D. N.
Natación

Moritz Bockes y Caroline Jouisse cumplen los pronósticos en el Descenso a nado de la ría de Navia

El alemán se venga de su derrota en la Copa de Asturias y gana el Descenso de la Ría que contó con una participación de récord

José Ángel García

José Ángel García

Gijón

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:11

Moritz Bockes y Caroline Jouisse cumplieron los pronósticos se impusieron en la edición LXVII del Descenso a la Ría de Navia. Una prueba que ... desbordó todas las previsiones, con la participación de más de mil doscientos nadadores, entre los que se encontraban algunos de los mejores especialistas europeos de aguas abiertas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  2. 2 En vilo por un joven que se encaramó a una grúa a 30 metros de altura en una obra del barrio Montevil, en Gijón
  3. 3 Dimite el alcalde de Llanera Â«por motivos personalesÂ», pero con reproches al Gobierno regional
  4. 4 Más de 800 evacuados en León por el fuego: «El incendio ya ha quemado casas y nos tiene rodeados»
  5. 5 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  6. 6 Loum llegará al Sporting de Gijón en propiedad
  7. 7 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  8. 8 Dimite el alcalde de Llanera «por motivos personales», pero con reproches al Gobierno regional
  9. 9 Vuelca un coche en la A-8 a la altura de Castropol
  10. 10 Rescatan ilesa a una joven que volcó con su coche junto a la playa de Barru, en Llanes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Moritz Bockes y Caroline Jouisse cumplen los pronósticos en el Descenso a nado de la ría de Navia

Moritz Bockes y Caroline Jouisse cumplen los pronósticos en el Descenso a nado de la ría de Navia