Jaime Bueno y David Alfonso controlaron la prueba a partir de la mitad del recorrido. C. S.

Doblete del Universidad en el regional de cross por clubes

Jaime Bueno y Ainhoa Brea se hicieron con los triunfos individuales en Panes, que debutó en el calendario asturiano de campo a través

César Sánchez

César Sánchez

Gijón

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

El Universidad de Oviedo hizo doblete en el Campeonato de Asturias de cross por clubes disputado ayer en Panes, donde conquistó los títulos absolutos masculino ... y femenino.

