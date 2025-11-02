Doblete del Universidad en el regional de cross por clubes

El Universidad de Oviedo hizo doblete en el Campeonato de Asturias de cross por clubes disputado ayer en Panes, donde conquistó los títulos absolutos masculino ... y femenino.

La capital de Peñamellera Baja debutó con éxito en el calendario del campo a través regional, acogiendo uno de los auténticos platos fuertes de la programación atlética asturiana. El Oriente Atletismo, organizador de la prueba, diseñó un entretenido trazado, en el que midieron fuerzas los equipos asturianos en la apertura de la campaña de cross en el Principado. Además de los cetros regionales también estaban en juego las plazas para el Nacional, que se disputará a finales de este mes en Atapuerca.

Los más jóvenes fueron los encargados de izar el telón a una jornada atlética que prometía. No fue hasta el final del programa cuando llegaron las pruebas de categoría absoluta.

El Universidad de Oviedo aspiraba a acumular un nuevo entorchado regional en categoría masculina. No fallaron. El corredor de La Cerezal Borja Martínez no dudaba en lanzar la carrera, tirando con fuerza del grupo de corredores, que pronto se estiró. Los kilómetros pasaban, hasta que alcanzado el ecuador de la carrera los fondistas del Universidad Jaime Bueno y David Alfonso se colocaban al frente de la competición.

Poco a poco dejaron atrás a sus rivales, convirtiendo la lucha por el triunfo en un duelo entre ambos fondistas. No se decidiría hasta el último tramo del cross, en el que Bueno lanzó un ataque al que Alfonso no pudo responder. De esa forma, el ovetense se alzaba con la victoria por delante del avilesino, que se clasificó segundo. Gerardo Casas terminó tercero. Y así hasta la sexta plaza, que, igualmente, fueron copadas por los verdinegros.

De esa forma, no había dudas que el triunfo por escuadras era para el Universidad, con 10 puntos. El Oriente Atletismo se hizo con la segunda plaza con 40 puntos y La Cerezal se subió al último cajón al totalizar 54.

La prueba femenina tuvo como protagonista a Ainhoa Brea. La fondista de Llanera lideró la carrera de principio a fin, para conseguir una clara victoria sobre sus rivales. Solo Mariam Benkert fue capaz de seguirla en los primeros kilómetros, para acaba cediendo ante el empuje de su compañera en de equipo. María Suárez despachó una buen prueba y cruzó la meta en tercera posición.

El Universidad de hizo con el título con 15 puntos, por delante del Recta Final, que alcanzó la segunda plaza con 31, y el Oriente Atletismo fue tercero con 33.