La España de Marta Piquero arrolla a Francia en el Europeo

La Selección Española Femenina de Hockey es una leyenda del deporte nacional. El combinado ha conseguido ocho campeonatos del mundo, el último el pasado año, ... y otros tantos europeos, alzando la última copa en 2023. En el Campeonato de Europa que se celebra en Lordelo, Portugal, volvió a demostrar que a pesar de los cambios a los que obligan la edad o las circunstancias, el nivel competitivo no baja. La Selección, liderada por la asturiana Marta Piquero, su capitana, se impuso por un contundente 8-0 a Francia, donde milita la jugadora del Telecable Judith Cobian.

Salió fuerte el combinado español. No se habían cumplido los tres minutos cuando Aina Florenza anotó el primer tanto. Dos minutos después, sin dejar respirar a las francesas, repetía la jugadora del Vila-Sana. El partido entró en una fase de más control, con varias faltas por parte de los dos equipos. Cuando quedaban siete minutos para el descanso Mariona Colomer, que esta temporada jugará en el Telecable, anotó el tercero. Momentos antes de llegar al final de la primera parte Marta Piquero ponía la puntilla al partido.

A pesar de lo abultado del resultado, la Selección Española ni mucho menos se dejó llevar tras pasar por la caseta. Nada más regresar a la pista Aina Florenza, del Vila-Sana, anotaba el quinto. Mediada la segunda mita fue Elsa Salvañà quien apuntó otro tanto para una España que acabó de redondear el marcador con dos goles de Victoria Porta y María Sanjurjo a pocos minutos del final.

La Selección Española, máxima favorita al título, se medirá esta tarde a partir de las 17 horas a Italia, donde milita la nueva portera del Telecable Viki Caretta. Cerrará la fase de grupos enfrentándose a la anfitriona del torneo, Portugal, en un encuentro que dará comienzo a las 19.30 horas.