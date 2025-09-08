El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Las jugadoras españolas celebran uno de los goles ante Francia. World Skate Europe
Hockey sobre patines

La España de Marta Piquero arrolla a Francia en el Europeo

La Selección se impone con solvencia en su arranque en una competición que ha ganado ya ocho veces, siete de forma consecutiva

J. L. G.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:32

La Selección Española Femenina de Hockey es una leyenda del deporte nacional. El combinado ha conseguido ocho campeonatos del mundo, el último el pasado año, ... y otros tantos europeos, alzando la última copa en 2023. En el Campeonato de Europa que se celebra en Lordelo, Portugal, volvió a demostrar que a pesar de los cambios a los que obligan la edad o las circunstancias, el nivel competitivo no baja. La Selección, liderada por la asturiana Marta Piquero, su capitana, se impuso por un contundente 8-0 a Francia, donde milita la jugadora del Telecable Judith Cobian.

