Sergio Álvarez Moya, en el Club Hípico Astur, en Gijón. DAMIÁN ARIENZA

La Federación de Hípica busca un nuevo técnico y confía en recuperar a Álvarez Moya

Otros cuatro jinetes han renunciado al equipo nacional: «La posibilidad de perder efectivos no nos gusta, esperamos desatascar la situación»

José Luis González

José Luis González

Gijón

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:42

Las aguas bajan revueltas en la Federación Hípica Española. El anuncio del jinete avilesino Sergio Álvarez Moya de que renuncia a competir ... con el equipo español hasta que haya cambios en la cúpula del ente federativo ha puesto de nuevo de relieve el conflicto existente entre el órgano y algunos de sus deportistas, un enfrentamiento que se arrastra desde, al menos, los Juegos Olímpicos de París del pasado año. Desde el organismo que dirige este deporte en el país lamentan la decisión adoptada por el jinete asturiano y abogan por reconducir la situación. «La posibilidad de perder efectivos no nos gusta, esperamos desatascar la situación», afirman fuentes de la entidad.

