La Federación de Hípica busca un nuevo técnico y confía en recuperar a Álvarez Moya

Las aguas bajan revueltas en la Federación Hípica Española. El anuncio del jinete avilesino Sergio Álvarez Moya de que renuncia a competir ... con el equipo español hasta que haya cambios en la cúpula del ente federativo ha puesto de nuevo de relieve el conflicto existente entre el órgano y algunos de sus deportistas, un enfrentamiento que se arrastra desde, al menos, los Juegos Olímpicos de París del pasado año. Desde el organismo que dirige este deporte en el país lamentan la decisión adoptada por el jinete asturiano y abogan por reconducir la situación. «La posibilidad de perder efectivos no nos gusta, esperamos desatascar la situación», afirman fuentes de la entidad.

Los pasos que se están dando apuntan a cambios en la dirección deportiva. La Federación trabaja en la incorporación de un nuevo «técnico extranjero» que dé soporte al equipo, una medida con la que se pretenden superar las reticencias de los jinetes, muy críticos con la dirección deportiva. No obstante, esta medida se antoja insuficiente, ya que fue anunciada a los deportistas antes de que llegase la decisión de Sergio Álvarez Moya. El caso del jinete avilesino no es el único, pero sí el más sonado, después de que haya anunciado su intención de competir para otra federación, lo que implica conseguir una doble nacionalidad. En la reunión que los responsables de la federación mantuvieron esta semana con los jinetes que podían entrar en la planificación de cara a los Juegos de Los Ángeles 2028, otros cuatro deportistas anunciaron su renuncia a competir con España. «La primera nota formal fue la de Sergio. Confiamos en que tarde o temprano se resuelva la situación».

La presidenta de la Federación Hípica del Principado también lamentó la decisión de Sergio Álvarez Moya. «Es una tristeza enorme, es el mejor jinete asturiano en décadas y uno de los mejores de España». Ana Palacios, quien es también vocal de la española, abogó por «abrir un diálogo y que se pueda reconducir la situación».

La decisión de Sergio Álvarez Moya abre un camino complicado para el jinete. Para poder competir con otra federación en el ámbito internacional es necesario que el deportista consiga la doble nacionalidad. El abogado especializado en derecho deportivo Luis Nogueiro, con despacho en Oviedo, apunta que las posibilidades en este tipo de casos pasan por diferentes vías. «Se puede hacer por un arraigo familiar, un cambio de residencia, que no parece el caso porque obliga a una estancia previa, o por una carta de naturaleza». Esta última herramienta es la más discrecional. En España se ha utilizado en casos como los de Aymeric Laporte, Orlando Ortega y Nikola Mirotic.