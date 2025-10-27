El Fertiberia Los Campos se sitúa líder y Curtidora Uniovi gana su primer partido

Buen fin de semana para los equipos de voleibol de la comarca avilesina que compiten en Primera Nacional Femenina. El Fertiberia Los Campos venció ... a domicilio al Cafés Foronda Ekialde (1-3) para situarse líder en solitario de la clasificación y Curtidora Uniovi ganó su primer partido del curso en casa del Oleiros (2-3) y sale de los puestos de descenso a Segunda.

El equipo corverano comenzó perdiendo el primer set por un apretado 28-26, pero reaccionó a las mil maravillas para remontar el encuentro llevándose los tres restantes por 18-25, 21-25 y un inapelable 10-25. Así, pese a la baja por lesión de Patricia Franco, el equipo de Gabi Pérez cuenta sus cuatro primeros partidos de liga por victorias, por lo que lidera en solitario la clasificación con un punto más que el Sestao, precisamente próximo rival de las corveranas, el domingo a las 12.30 en Las Vegas. El comienzo de curso de un equipo que es recién ascendido, estrena entrenador y apuesta también por muchas jugadoras de la cantera está siendo sensacional.

Por su parte, Curtidora Uniovi se marchó de La Coruña con un sabor de boca agridulce tras conseguir su primera victoria del curso frente al Oleiros (2-3). Las avilesinas sumaron dos puntos importantes, pero tuvieron en la mano que fuesen tres, cuando ganaban por cero sets a dos en el electrónico coruñés.

Comenzaron muy bien las de Josemi Pérez, llevándose los dos primeros parciales por 24-26 y 16-25. El tercero parecía encarrilado, pero cuando la victoria estaba en camino de venirse para Avilés por la vía rápida, las locales reaccionaron para hacer el 1-2 por 25-23, y aprovechando la inercia lograron empatar el partido (25-17). Todo se iba a decidir en un último quinto set en el que Curtidora Uniovi sacó su mejor versión (5-15) para sumar dos puntos que le sacan de los puestos de descenso. No en vano, Oleiros es uno de los rivales directos por la salvación.

Josemi Pérez apostó de inicio por Aitana Ortiz, Yaiza Martínez, Lucía Quero, Sara Lebón, Irene López y Candela Domínguez, con Lucía Leonardo y Vicky García de líberos. También jugaron Carla Álvarez, Celia Rodríguez, Celia Martínez, María Fernández, Alba Sánchez y Laura Pino. Las avilesinas tendrán una oportunidad de oro para seguir alejándose de los puestos de descenso este fin de semana, cuando recibirán, el domingo a las 12 horas en Los Canapés, al Emevé de Lugo, colista con cero puntos tras cuatro jornadas disputadas en el grupo A de Primera Nacional.