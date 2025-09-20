El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Familiares y amigos de María Pérez, en su casa durante la fiesta por su nuevo título. J. I. C.

La fiesta en la casa de María Pérez: «No somos conscientes»

La marchadora reúne a familiares y amigos con su madre Paqui como anfitriona, que pasa de las risas con la barbacoa a los nervios durante la carrera

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:14

Huele a carne de barbacoa en torno a la casa de María Pérez en el área metropolitana de Granada, donde la marchadora vuelve a reunir ... a familiares y amigos para que disfruten en la distancia de una nueva gesta en el Campeonato del Mundo. Su madre, Paqui, ejerce de anfitriona para lo que fue una fiesta de principio a fin y durante la que ella pasa de las risas al principio de la noche a los nervios por la carrera de 20 kilómetros pasada la medianoche para luego terminar brindando con cava con emoción para varias horas por la grandeza de su hija, no sin un chapuzón en la piscina que ella llama 'charquilla'. Allí estuvo también IDEAL, por invitación expresa de los íntimos de la protagonista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil halló el cadáver de un hombre al acudir al atropello de tren a una vaca en Gijón
  2. 2 Jorge Martínez, vocalista de Ilegales, anuncia que padece cáncer
  3. 3 Apedrean un autobús de TUA y le rompen una luna en el barrio de Buenavista
  4. 4

    Salud prepara un gran cambio en su estructura directiva ante la fusión de áreas sanitarias
  5. 5 Le sacan un cangrejo del oído después de un día de playa
  6. 6 El otoño se adelanta y desploma las temperaturas del fin de semana en Asturias
  7. 7 Juicio en Oviedo: «El perro llegó con heridas por todo el cuerpo y las orejas ensangrentadas», declara el veterinario
  8. 8 Los pueblos de América iluminan el desfile de las carrozas de San Mateo
  9. 9 Retenciones en la A-66 en Mieres por un choque entre dos vehículos
  10. 10

    Ángela Santianes se integrará en Arclin con el objetivo de hacerla crecer en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La fiesta en la casa de María Pérez: «No somos conscientes»

La fiesta en la casa de María Pérez: «No somos conscientes»