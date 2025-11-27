El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El deportista de Ondarroa, Ager Solabarrieta, en una de sus competiciones de tiro. EC

La historia de superación del tirador invidente de Ondarroa que gana medallas

Ager Solabarrieta ·

Comenzó a perder la vista a los 16 años y sufre distrofia macular, es bicampeón del mundo en la modalidad de 'tendido' y 'a pie' y acaba de revalidar el título nacional

Mirari Artime

Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:18

Comenta

Ager Solabarrieta es un deportista de los pies a la cabeza. Es más, es bicampeón del mundo de tiro para personas con discapacidad visual de ... la ONCE en las modalidades de 'tendido' y 'a pie' y acaba de revalidar su título en el Nacional que se celebró el pasado fin de semana en Alicante por la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC). Junto a su guía y mujer, Maite Badiola, han vuelto a demostrar que forman un tándem imbatible que el pasado mes de octubre también conquistó el campeonato de Europa de Tiro con Carabina 10metros tendido en Croacia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  2. 2 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  3. 3 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  4. 4 Alerta de las autoridades sanitarias: la nueva mutación de la gripe A, más contagiosa y severa, ya circula por Asturias
  5. 5 La banda de ladrones vuelve a actuar en Gijón: asaltan un chalé en el Infanzón
  6. 6 Las entidades sociales de Gijón asumen el realojo de los usuarios del Albergue Covadonga mientras duren las obras
  7. 7

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  8. 8 Rescatan a un hombre tras caerse en una zona escarpada de La Peñona de Salinas
  9. 9 Atentan contra la Fundación Mar de Niebla, en Gijón, quemando una puerta de acceso
  10. 10

    Localizan en Gijón un coche en el que se desplazaban los asaltantes de chalés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La historia de superación del tirador invidente de Ondarroa que gana medallas

La historia de superación del tirador invidente de Ondarroa que gana medallas